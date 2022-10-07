СИБУР ответил на петицию болельщиков: «Мы не можем влиять на кадровую работу “Рубина”»

Компания СИБУР, спонсор футбольного «Рубина», выступила с обращением к болельщикам казанского клуба в ответ на их петицию с просьбой об отставке руководства и тренерского штаба команды.

Пресс-служба организации отметила, что занимается лишь спонсорством «Рубина» и не принимает каких-либо кадровых решений.

«На уровне организаций единственная связь между СИБУРом и “Рубином” — спонсорские контракты наших предприятий с футбольным клубом. Мы приняли на себя финансовые обязательства и в полной мере их выполняем. Но в области управления спортивными активами у нас нет ни экспертизы, ни права — владельцем ФК “Рубин” СИБУР тоже не является. Поэтому мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба, или другие решения, принимаемые менеджментом», — говорится в заявлении СИБУРа.

Напомним, сегодня болельщики «Рубина» выпустили петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и главы СИБУРа Михаила Карисалова. Фанаты клуба просят уволить руководство и тренерский штаб клуба из-за неудовлетворительных результатов и хамского отношения с их стороны.