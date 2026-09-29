СИБУР открыл в Нижнекамске центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

СИБУР открыл в Нижнекамске новый центр прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб». Площадка стала частью научно-образовательного кластера, формирующегося в здании Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ, филиал КНИТУ), который объединит подготовку специалистов, исследования и производство.

Функционал нижнекамского «ПолиЛаба» сосредоточен на анализе полимеров, изучении свойств пластиков и каучуков, а также разработке новых рецептур резиновых смесей и компаундов. Центр оснащен аналитическими приборами, смесительным оборудованием и экструдерами – всего более 80 единиц техники. Часть оборудования используется только в специализированных отраслевых лабораториях, значительная доля произведена в России и дружественных странах.

Открытие площадки – часть стратегии СИБУРа по созданию в Татарстане единой системы науки, образования и производства. В Казани завершается строительство научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации», где будут работать более 350 ученых. Казанский центр займется разработкой новых полимеров и катализаторов, а нижнекамский «ПолиЛаб» – адаптацией полимерных решений для выпуска востребованных продуктов.

«У нас нигде нет научного центра «ПолиЛаб», который открывался бы в стенах научного университета. Это хороший знак и продолжение партнерства науки, производства и государства», – отметил исполнительный директор СИБУРа Игорь Климов. По его словам, показателем эффективности нового центра станет количество студентов, которые перейдут из аудиторий НХТИ в аудитории «ПолиЛаба».

«ПолиЛаб» – важное связующее звено между производственными подразделениями, R&D-центрами и клиентами. Надеюсь, что много молодых специалистов останутся в городе и создадут не одно новое техническое решение», – добавил он.

«Раньше мы и мечтать о таком не могли. Сегодня благодаря взаимодействию с СИБУРом, поддержке Владимира Путина и Рустама Минниханова мы видим результаты, которые делают Нижнекамск центром образования нефтехимии всей России», – подчеркнул глава Нижнекамского района Равиль Геляев. Он отметил, что «ПолиЛаб» и «СИБУРИНТЕХ» размещены в стенах вуза: «Очень важно, что молодежь остается учиться в своих родных стенах».

«СИБУР ПолиЛаб» – это экосистема из восьми центров прикладных разработок в России: в Москве, Воронеже, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Всеволожске и Нижнекамске. В компании работают более 250 экспертов, используется свыше 1000 единиц исследовательского и испытательного оборудования, более 20 промышленных линий переработки и 100 единиц оборудования для тестирования готовых изделий.

Основная задача «ПолиЛаба» – превращать идеи в новые продукты для разных рынков: от анализа сырья и разработки рецептур до масштабирования на предприятиях СИБУРа и его партнеров.