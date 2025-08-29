СИБУР открыл прием заявок на конкурсы программы «Формула хороших дел»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

СИБУР объявил старт приема заявок на участие в ежегодных конкурсах грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Подать заявку можно до 17 октября 2025 года через личный кабинет на сайте программы.

К участию в грантовом конкурсе приглашаются некоммерческие организации и бюджетные учреждения из 17 городов присутствия СИБУРа: Благовещенск (Республика Башкортостан), Воронеж, Губкинский, Дзержинск, Казань, Краснодар, Кстово, Муравленко, Нижневартовск, Нижнекамск, Ноябрьск, Нягань, Пермь, Пыть-Ях, Свободный, Тобольск, Томск.

Конкурс межрегиональных проектов открыт для общественных организаций, профильных институтов и коммерческих компаний, готовых реализовать социально значимые проекты в двух и более регионах присутствия компании*.

Проекты принимаются по семи ключевым направлениям: «Город», «Образование и наука», «Спорт», «Культура», «Охрана окружающей среды», «Инклюзия» и «Волонтерство» (направление только для грантового конкурса). Важным требованием ко всем проектам, независимо от выбранного направления, является учет принципов инклюзивности и экологичности.

Дополнительную информацию об условиях участия можно найти на сайте программы «Формула хороших дел» в разделах соответствующих конкурсов. Там размещены регламенты, методические материалы и ответы на часто задаваемые вопросы.

Результаты конкурсов будут определены до конца 2025 года, реализация проектов запланирована на 2026 год.

«Каждый год мы видим, как инициативы участников конкурсов трансформируют города, сообщества и отдельные судьбы. "Формула хороших дел" – это не просто программа, а экосистема, где идеи обретают поддержку, а добрые дела – устойчивость и масштаб. Мы с нетерпением ждем новых проектов и партнеров, готовых делать вклад в развитие территорий вместе с нами», – отметила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.

С 2016 года в рамках программы «Формула хороших дел» реализовано более 1180 грантовых и более 270 межрегиональных проектов, в которых приняли участие около 1 500 000 человек.

*Города, входящие в географию межрегионального конкурса: Балахна, Благовещенск АО, Благовещенск РБ, Воронеж, Губкинский, Дзержинск, Казань, Красноярск, Кстово, Москва, Муравленко, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Ноябрьск, Нягань, Омск, Пермь, Пыть-Ях, Свободный, Тобольск, Томск, Тюмень, Уфа.