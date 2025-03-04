СИБУР открыл многофункциональную бренд-зону в КНИТУ

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) открылась бренд-зона СИБУРа. Новое пространство предлагает студентам не только комфортные условия для учебы и отдыха, но и знакомит их с крупнейшими производственными площадками компании в Татарстане – «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом».

Бренд-зона расположилась на втором этаже корпуса «Л» КНИТУ и оснащена маркерными досками, зарядками для телефонов, книжной полкой с рекомендациями от команды СИБУРа и QR-кодами со ссылками на полезные ресурсы для построения карьеры в компании. Студенты также могут ознакомиться со схемами технологических процессов и образцами продукции компании.

Во время торжественного открытия представители СИБУРа провели неформальную встречу со студентами и старшеклассниками, ответив на вопросы о профессии, стажировках и корпоративной культуре. Директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлия Меречина подчеркнула, что КНИТУ готовит результативных специалистов, многие из которых строят карьеру на предприятиях СИБУРа.

«Не менее 50% руководителей на нашем предприятии – это бывшие студенты КНИТУ. Мы сосредоточены на развитии молодых специалистов и готовы предоставить им возможности для карьерного роста как горизонтально, так и вертикально», – отметила Меречина.

Проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова отметила, что сотрудничество с СИБУРом длится уже пять лет и включает стажировки преподавателей и студентов, а также двухлетнюю стажировку в Пекинском университете химтехнологий, полностью финансируемую компанией.

«Открытие бренд-зоны – это еще одна жемчужина в ожерелье наших совместных инициатив. Мы стремимся стать лучшим центром подготовки химтехнологов в России при партнерстве с СИБУРом», – подчеркнула Дильбар Султанова.

«Я когда-то шел на лекции по этим коридорам, ведь тоже являюсь выпускником КНИТУ. Помню, что тогда мне не хватало удобных пространств, где можно подготовиться к парам или экзаменам. Очень рад, что наша компания в стенах родного университета создала комфортное пространство, где каждый студент может отдохнуть или подготовиться к занятиям», – добавил заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Петр Токарев.

Руководитель службы управления надежностью «Нижнекамскнефтехима» Александр Чуреков после встречи со студентами отметил интерес молодых людей к развитию в нефтехимии на разных площадках компании, включая «Запсибнефтехим» (г. Тобольск) и Амурский ГХК (г. Свободный). По его словам, в глазах ребят можно видеть живой интерес именно к этим предприятиям.

«Вы интересны работодателю. Вам показывают все возможности и внутреннюю культуру предприятия. СИБУР – это про развитие и возможности. Важна внутренняя неуспокоенность в части требований к себе, постановки целей, готовность, отсутствие боязни», – отметил он.

Руководитель службы управления основными фондами «Казаньоргсинтеза» Василий Игошев поделился впечатлениями о том, как после официальной части представители компании отвечали на вопросы студентов и школьников.

«Хотелось бы отдельно отметить проявленный интерес к будущей профессии. Звучали вопросы: как попасть на практику, как проходить практику в компании «СИБУР», какие есть условия по релокации, по перемещению в другие города. Очень понравились вопросы студентов, которые направлены на инновационную составляющую. И в целом, я уверен, нам удалось ответить на все их вопросы и оставить только положительные эмоции от текущего дня», – поделился собеседник.

Долгосрочное партнерство

СИБУР и КНИТУ связывает многолетнее сотрудничество. В 2022 году университет стал официальным вузом-партнером компании. В рамках партнерства студенты получают доступ к тренажерным комплексам, вебинарам с ведущими учеными и корпоративной целевой программе СИБУРа.

В 2023 году в лицее КНИТУ открылся первый в Казани «СИБУР-класс» с современным лабораторным оборудованием. А в 2024 году стартовала уникальная магистерская программа по созданию инновационных синтетических материалов на базе инженерной школы ПромХимТех КНИТУ. Для этой программы СИБУР создал четыре специализированные лаборатории, оснащенные более чем 50 единицами современного оборудования.

СИБУР планирует расширять взаимодействие с КНИТУ и продолжать инвестиции в подготовку молодых специалистов. В этом году уже более 90 студентов КНИТУ трудоустроились на предприятия компании в Татарстане.

«Мы очень нацелены продолжать взаимодействовать по разным программам с КНИТУ: у нас более 300 человек ежегодно проходят практику. В этом году уже 60 человек на КОСе и более 30 человек в Нижнекамске трудоустроились – это студенты КНИТУ. Наша задача – это интеграция студентов в культуру компании, в ценности компании и в производственные процессы», – подчеркнула Юлия Меречина.

Открытие бренд-зоны в КНИТУ – это еще один шаг к укреплению партнерства между СИБУРом и университетом, нацеленному на подготовку специалистов мирового уровня и развитие нефтехимической отрасли в России.