СИБУР оказал грантовую поддержку нижнекамскому школьному лесничеству

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Детский эколого-биологический центр Нижнекамска стал победителем проекта по поддержке школьных лесничеств в регионах реализации лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула».

Экшен-камера, ноутбук, микроскоп, электронные весы, навигатор, жидкостной компас, высотометр, геодезическая рулетка, а еще дождевики, перчатки, термос, грабли, лопаты, садовые инструменты, комплекты для оборудования учебного кабинета и многое другое. Всего в списке 56 наименований различных предметов лесотехнического инвентаря. Все это детский эколого-биологический центр Нижнекамска получил от СИБУРа на развитие деятельности по сохранению и восстановлению лесов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Директор детского эколого-биологического центра Гузель Хуснуллина:

«Это оборудование даст новый импульс для дальнейшей эффективной деятельности нашего школьного лесничества „Друзья леса“. Именно эти ребята принимают активное участие в посадках деревьев, уборке лесных массивов, ведут проектную и исследовательскую деятельность. Большую помощь в достижении поставленных целей нам оказывают специалисты нижнекамского лесничества».

Школьное лесничество «Друзья леса» создано на базе центра пять лет назад. За это время участники сообщества внесли весомый вклад с сохранение флоры и фауны. Ребята собирали желуди и отправляли их в питомник для дальнейшего проращивания. Кроме этого, юные экологи высаживали ландыши в лесу, тем самым возвращали их в естественную среду.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Особую благодарность СИБУРу и преподавателям ДЭБЦ выразили нижнекамские лесники. Теперь в экологическом центре есть отдельный класс с методическими материалами, рекомендациями и памятками. А новое оборудование и инвентарь превратят обыденные занятия на природе в настоящее научное исследование.

Сотрудник нижнекамского лесничества Алексей Кузьмин:

«Здесь есть все, чтобы ребята могли учиться бережному отношению к природе и постигать азы лесного хозяйства. Мы, лесники, в этом поможем. Все знают, что лес – это легкие земли. Необходимо смолоду прививать любовь к природе. Это основная задача человечества».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Детский экологический центр Нижнекамска стал победителем еще одного грантового конкурса для школ и школьных лесничеств в рамках проекта «Формула леса» СИБУРа. Теперь центр сможет реализовать свою идею «Сказки леса – дендрограффити на защите леса». Педагоги и воспитанники нанесут изображения лесной флоры и фауны акриловыми красками в открытых морозобойных трещинах деревьев. Это поможет их оздоровлению, а также украсит пешеходные маршруты, популярные у посетителей лесопарка на Красном Ключе. К акции присоединятся 25 авторов эскизов.

Руководитель школьного лесничества Римма Луцкова:

«Рисунки придадут эстетический вид морозобойным трещинам, а также защитят деревья от дальнейшего разрушения. В муниципальном этапе конкурса эскизов принимали участие жители Нижнекамска – художники, школьники, преподаватели и наши воспитанники. Лучшие работы появятся на деревьях вдоль пешеходных дорожек. Подобный проект реализован в городских парках Москвы и Санкт-Петербурга».

СИБУР не впервые оказывает поддержку Детскому эколого-биологическому центру. Так, в октябре 2022 года здесь открылась первая в республике «Мастерская ресайклинга». Реализовать проект удалось также благодаря грантовым средствам программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». На сегодняшний день в мастерской прошло двадцать экскурсий и переработано свыше тысячи пластиковых крышек.