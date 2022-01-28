СИБУР обязался вложить не менее 285 млрд рублей в проекты КОСа и НКНХ до 2027 года

СИБУР и Минэнерго России заключили соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ЗапСибНефтехима», сообщила пресс-служба холдинга.

По договоренности с Минэнерго планируется расширять производства востребованных отечественным потребителем материалов. В том числе предполагается запуск производства продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов.

«Вместе с подписанием соглашений СИБУР принял на себя обязательства в период 2022-2027 годов инвестировать в развитие производственной площадки в Тобольске не менее 110 млрд рублей, в предприятия на территории Татарстана — не менее 285 млрд рублей. При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации в рамках инвестоглашений, превышает 560 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности проектов развития отрасли от вида перерабатываемого углеводородного сырья.