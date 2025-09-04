СИБУР обеспечил 2,2 тыс. сотрудников «Казаньоргсинтеза» современными рабочими местами

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

СИБУР завершил капитальный ремонт четвертого административно-бытового корпуса «Казаньоргсинтеза» в рамках программы создания современного рабочего пространства на предприятии. С результатами реконструкции здания ознакомились члены совета директоров «Казаньоргсинтеза».

В общей сложности в пределах делового квартала СИБУРа – на площадке КОСа за время работы программы были реконструированы четыре административных и бытовых комплекса с улучшением рабочего пространства для 2,2 тыс. человек. Общая площадь реконструированных на предприятии административных и санитарно-бытовых помещений превысила 26,2 тыс. кв. метров.

Корпус заводоуправления включает 162 рабочих места, 256 шкафов для хранения средств индивидуальной защиты на 512 сотрудников, современный зал для инструктажа по охране труда, кафетерий и конференц-зал на 30 мест. Общая площадь комплекса составляет 4,7 тыс. кв. метров. На обновление корпуса и прилегающей территории было выделено более 1 млрд рублей.

Функционал здания расширен рядом опций, которые дополняют программу улучшения условий труда. Корпус спроектирован с учетом современных принципов организации рабочих процессов, повышения комфорта и безопасности сотрудников. Принцип организации пространства помимо комфорта улучшает обмен компетенциями за счет оптимизации логистики, обеспечивает гибкость и оперативность управления рабочими процессами за счет объединения смежных функций в едином и открытом рабочем пространстве.

Работы по обновлению здания и прилегающей территории выполнили подрядчики из Татарстана. В ходе реконструкции было использовано большое количество строительных материалов из сырья СИБУРа. Среди них – краски DALI, линолеум Tarkett, кровельные материалы «Технониколь». Выбранные материалы отличаются не только высоким качеством, но и длительным сроком эксплуатации. Так, в отделке пола был использован линолеум и керамогранит, срок эксплуатации которых составляет около 30 лет, основные проходные места обшиты HPL-панелями от компании «Слопласт», чей срок службы в зависимости от эксплуатации достигает 20 лет.

«Реконструкция административного комплекса – это проект о людях и о технологиях. СИБУР не просто обновляет инфраструктуру, но и внедряет современные принципы организации труда. Инвестиции в комфорт и безопасность людей – это прямые инвестиции в производительность, эффективность и, в конечном счёте, в устойчивое развитие предприятия. Важно, что в реализации таких проектов активно задействованы местные подрядчики и используются синтетические материалы отечественного производства из собственного полимерного сырья», – прокомментировал событие заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, член совета директоров «Казаньоргсинтеза».

Благоустройство пространства и деловой квартал СИБУРа

Новый административно-бытовой корпус стал частью единого пространства делового квартала, формируемого на территории предприятия. Здания внутри делового квартала будут связаны между собой дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами, создающими комфортные условия для отдыха сотрудников и встреч с коллегами.

Первым на территории «Казаньоргсинтеза» было реконструировано здание бывшего заводоуправления. Обновленный корпус был открыт в марте 2024 года, сейчас в нем размещаются около 700 сотрудников центра экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа.

В августе прошлого года сотрудники трех производств «Казаньоргсинтеза» переехали в первый административно-бытовой комплекс нового типа. В апреле текущего года работники предприятия получили обновленный санитарно-бытовой комплекс на 1300 мест. Всего на предприятии предполагается обновить 11 корпусов.