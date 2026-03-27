СИБУР нарастил инвестиции в новые производства в Татарстане в 2025 году в 1,5 раза

По итогам 2025 года СИБУР направил 148 млрд рублей на развитие производственных мощностей в Казани и Нижнекамске. Как следует из опубликованной сегодня отчетности компаний, это на 53,8% больше показателя предыдущего года.

Одним из ключевых направлений стала Нижнекамская площадка, где вокруг этиленового комплекса ЭП-600 формируется новый производственный кластер. Он ориентирован на выпуск востребованной и во многом уникальной для российского рынка продукции.

В августе 2025 года компания получила первую продукцию на установке гексена – единственном в стране производстве, полностью созданном на базе собственной технологии: от научных разработок до промышленной реализации. Мощность установки превышает 50 тыс. тонн в год, что позволит полностью закрыть потребности рынков России и СНГ в этом компоненте для полимерной отрасли. Потенциал переработки обеспечивает выпуск более 3,3 млн тонн полиэтилена премиальных марок ежегодно.

Параллельно в 2025 году на площадке стартовало строительство производств стирола и полистирола, а также продолжается модернизация комплекса по выпуску металлоценового полиэтилена.

Ввод ЭП-600 также усилил кооперацию с казанской площадкой: около 20% этилена направляется на переработку на «Казаньоргсинтез». По итогам года поставки сырья из Нижнекамска в Казань выросли на 81%.

Кроме того, в конце 2025 года в Казани началась пуско-наладка Лушниковской парогазовой установки – крупнейшего нового генерирующего объекта, введенного в России за этот период.

Развитие инфраструктуры продолжилось и в 2026 году. В феврале СИБУР приступил к формированию операционного блока катализаторной фабрики в Казани. К концу года здесь планируется задействовать около 40 специалистов с компетенциями в области разработки и масштабирования катализаторов.

Фабрика станет частью научно-производственного кластера, который объединит ее с флагманским исследовательским центром компании – лабораторной и пилотной инфраструктурой. Всего в рамках кластера планируется создать порядка 400 высококвалифицированных рабочих мест.

Для повышения надежности сырьевых поставок компания также реализует проект этиленопровода между Нижнекамском и Казанью. Его запуск позволит увеличить объем прокачки этилена с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез» до 500 тыс. тонн в год.