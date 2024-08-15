Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СИБУР направит на реконструкцию корпусов для работы сотрудников в РТ более 22 млрд рублей
Реконструкция санитарных и административных корпусов «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» обойдется в 22,2 млрд рублей, а благоустройство прилегающих территорий будет стоить еще 3,7 млрд. Об этом заявил вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Совокупный объем инвестиций на реконструкцию санитарных и административных корпусов „Нижнекамскнефтехима“ и „Казаньоргсинтеза“ составит 22,2 млрд рублей, благоустройство прилегающих территорий — 3,7 млрд. В августе 2024 было открыто два новых корпуса — по одному в Казани и Нижнекамске», — заметил он.
При этом чиновник обратил внимание на то, что СИБУР «сохраняет постоянный фокус на улучшение условий труда сотрудников и создание безопасной и комфортной рабочей среды.
До этого был реализован базовый этап реализации программы по улучшению труда сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», его стоимость составила 5,5 млрд рублей. Обновлен автобусный парк, открыты комфортные столовые со сбалансированным питанием, внедрен новый формат медицинского обслуживания, введена спецодежда, выведена на аутсорсинг уборка помещений и территорий, перечислил Коробченко.
Пока на «Казаньоргсинтезе» состоялось открытие нового административно-бытового комплекса нового типа — туда переехали сотрудники трех производств. Модернизация была предусмотрена программой по улучшению условий труда сотрудников предприятия.
В трехэтажном корпусе разместились современные раздевалки, душевые и комнаты отдыха для рабочих. Для линейного персонала предусмотрено открытое офисное пространство. Мощность санитарно-бытовой части здания увеличилась в пять раз за счет разделения потоков и правильной организации пространства. Рядом со зданием размещена просторная парковка на 180 машино-мест, обновлены подъездные пути и остановки для корпоративных автобусов.
Открытие административно-бытового комплекса стало еще одним шагом по повышению производительности. С помощью реконструкции удалось сократить число используемых зданий, оптимизировать логистику и обеспечить безопасное перемещение сотрудников сразу в спецодежде, пояснили на предприятии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»