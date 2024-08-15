СИБУР направит на реконструкцию корпусов для работы сотрудников в РТ более 22 млрд рублей

Реконструкция санитарных и административных корпусов «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» обойдется в 22,2 млрд рублей, а благоустройство прилегающих территорий будет стоить еще 3,7 млрд. Об этом заявил вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Совокупный объем инвестиций на реконструкцию санитарных и административных корпусов „Нижнекамскнефтехима“ и „Казаньоргсинтеза“ составит 22,2 млрд рублей, благоустройство прилегающих территорий — 3,7 млрд. В августе 2024 было открыто два новых корпуса — по одному в Казани и Нижнекамске», — заметил он.

При этом чиновник обратил внимание на то, что СИБУР «сохраняет постоянный фокус на улучшение условий труда сотрудников и создание безопасной и комфортной рабочей среды.

До этого был реализован базовый этап реализации программы по улучшению труда сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», его стоимость составила 5,5 млрд рублей. Обновлен автобусный парк, открыты комфортные столовые со сбалансированным питанием, внедрен новый формат медицинского обслуживания, введена спецодежда, выведена на аутсорсинг уборка помещений и территорий, перечислил Коробченко.

Пока на «Казаньоргсинтезе» состоялось открытие нового административно-бытового комплекса нового типа — туда переехали сотрудники трех производств. Модернизация была предусмотрена программой по улучшению условий труда сотрудников предприятия.

В трехэтажном корпусе разместились современные раздевалки, душевые и комнаты отдыха для рабочих. Для линейного персонала предусмотрено открытое офисное пространство. Мощность санитарно-бытовой части здания увеличилась в пять раз за счет разделения потоков и правильной организации пространства. Рядом со зданием размещена просторная парковка на 180 машино-мест, обновлены подъездные пути и остановки для корпоративных автобусов.

Открытие административно-бытового комплекса стало еще одним шагом по повышению производительности. С помощью реконструкции удалось сократить число используемых зданий, оптимизировать логистику и обеспечить безопасное перемещение сотрудников сразу в спецодежде, пояснили на предприятии.