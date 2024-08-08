СИБУР направит на реконструкцию административно-бытовых корпусов НКНХ более 13 млрд руб.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР запустил в работу обновленный санитарно-бытовой корпус (СБК) на «Нижнекамскнефтехиме» полезной площадью 3 тыс кв. м. Это первый СБК из восьми объектов, включенных в программу реконструкции административных и бытовых корпусов НКНХ. Объем инвестиций в обновление данного объекта составляет 746 млн рублей. Всего на реконструкцию административных и бытовых корпусов «Нижнекамскнефтехима» СИБУР направит ориентировочно более 13 млрд рублей.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Инвестиции в реконструкцию административных и бытовых корпусов — это не просто шаг к обновлению инфраструктуры, а наша забота о комфорте и безопасности сотрудников. Мы стремимся создать современные условия труда, соответствующие самым высоким стандартам компании СИБУР».

Корпус спроектирован с учетом современных принципов организации рабочих процессов: повышения комфортности и безопасности сотрудников.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В корпусе размещены современные раздевалки для 906 сотрудников. Шкафчики с вытяжной вентиляцией для хранения одежды и обуви будут индивидуальными. Предусмотрены 183 сушильных шкафа с подогревом. Не выходя из корпуса, нефтехимики смогут сдать спецодежду в стирку — установлены коллекторы для приемки спецодежды и постаматы для выдачи чистых комплектов. Все это позволяет исключить риски нахождения сотрудников на производственной площадке без спецодежды и средств индивидуальной защиты. Также в СБК установлены 10 аппаратов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО). Интегрированная система позволяет автоматически идентифицировать сотрудника на основании личного электронного пропуска и фиксировать результаты проверки температуры тела, показателей артериального давления.

Все работы выполняли сотрудники подрядной организации из Татарстана. Ремонтные работы заняли 20 месяцев, начиная с октября 2022 года.

Новый санитарно-бытовой корпус не просто функциональный, но еще и очень стильный. При разработке дизайн-проекта использовались фирменные цвета из альбома типовых решений СИБУРа. Основным был выбран корпоративный светло-серый оттенок с добавлением ярких цветов. Для корпуса разработана и специальная навигация, элементы которой интегрированы в интерьер здания, чтобы сотрудникам было удобнее ориентироваться в нем.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Ринат Чураев, руководитель объединенного проектного офиса по реконструкции и развитию инфраструктурных объектов СИБУРа:

«В ходе реализации проекта по улучшению условий труда на предприятиях СИБУРа мы стремимся к повышению уровня комфорта и безопасности сотрудников наших производств. Это относится как к дизайнерским, так и функциональным решениям внутри обновленных зданий. Уверен, что наши сотрудники оценят новые условия. Совсем недавно мы запустили обновленное здание заводоуправления. На этом мы не останавливаемся, сейчас ведутся работы по остальным бытовым и административным корпусам, включенным в программу. Словом, ни одно подразделение не останется без внимания, для всех создадим достойные условия».

При ремонтных работах применяли большое количество строительных материалов из продуктов СИБУРа. Кровельные материалы, в составе которых диоктилтерефталат (ДОТФ), изоляционные материалы из экструдированного пенополистирола. К реконструкции были привлечены местные поставщики.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В ходе работ по реконструкции административных и бытовых корпусов на территории свыше 12 гектаров кардинально преобразятся входные группы первой и второй промышленных зон и пространство вокруг них. Уже завершена реконструкция старого здания заводоуправления — корпуса А1, основного корпуса на первой промышленной зоне. Здесь располагался кабинет основателя предприятия и всего Нижнекамска — Николая Васильевича Лемаева. Вместимость нового пространства превысила 400 рабочих мест, ранее было около 200. Кабинетная система преобразована в многофункциональные пространства для командной работы с комфортным уровнем освещения и современной системой вентиляции. В отделке также были использованы современные отделочные материалы из продукции СИБУРа.