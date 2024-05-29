СИБУР направит на программу улучшения условий труда в Нижнекамске 10 млрд рублей

Компания СИБУР продолжает реализацию масштабной программы улучшения условий труда для сотрудников в Нижнекамске и Казани. Объем инвестиций в программу в Нижнекамске превышает 10 млрд рублей. Завершение проекта ожидается в 2026 году.

Среди ключевых направлений – реконструкция инфраструктуры предприятий, которая не обновлялась более 20 лет. В Нижнекамске под реновацию попадают 11 зданий, где расположатся современные и комфортные офисные рабочие места, раздевалки, душевые, столовые, комнаты приема пищи и психологической разгрузки. Кроме того, программой предусмотрено благоустройство Соболековской улицы – так называемой «витрины Нижнекамска», связывающей две промышленные зоны города.

Территория, на которой пройдет реконструкция, занимает свыше 12 га. Здесь кардинально преобразятся входные группы первой и второй промышленных зон и пространство вокруг них. В настоящее время завершена реконструкция старого здания заводоуправления – корпуса А1, основного корпуса в первой промышленной зоне. Здесь располагался кабинет основателя предприятия и всего Нижнекамска — Николая Васильевича Лемаева.

В обновленном пространстве смогут разместиться более 400 человек – вдвое больше, чем ранее. Кабинетная система преобразована в многофункциональные пространства для командной работы. Дизайном предусмотрено больше света и зелени. В отделке использованы современные отделочные материалы из продукции СИБУРа. В пространстве расположатся службы главного инженера и технолога, управление цепями поставок и логистики, диспетчерская, иные административные помещения.

Также завершается реконструкция корпуса 583 на 2-й промышленной зоне для более чем 800 сотрудников. Уже в июле они смогут переодеваться в современном и комфортном бытовом корпусе.

В рамках благоустройства территории возводятся новые подогреваемые остановочные павильоны, оснащенные электронными табло и зарядными устройствами для телефонов. Для удобства пассажиров около остановок будут созданы специальные подъездные карманы. Это снимет нагрузку с дорожного движения и уменьшит количество пробок.

Обновляются парковочные места. Корпуса и входные группы первой и второй промышленных зон будут связаны обновленной сетью пешеходных дорог и велодорожек и уютными зелеными зонами для отдыха с удобной навигацией и малыми архитектурными формами из переработанного пластика. На территории высаживаются тысячи новых деревьев-крупномеров высотой 4-6 метров и более трех тысяч кустарников. За счет этих естественных поглотителей углекислого газа и пыли улучшится экологическая ситуация в районе.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»