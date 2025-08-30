СИБУР направил более 41 млн рублей на экореабилитацию озера в Казани

Фото: пресс-служба СИБУРа

Более 41 млн рублей составили инвестиции СИБУРа в экореабилитацию озера на улице Серова в Казани, где создали благоустроенный бульвар. Сегодня в День республики проект презентовали Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Поддержка проекта по экореабилитации озера на бульваре Серова – это инвестиция в качество жизни всех горожан, в создание современной, комфортной и экологичной городской среды. Бульвар Серова находится в непосредственной близости от нашего предприятия, поэтому проект можно назвать добрососедским. Мы убеждены, что именно такое партнерство бизнеса и власти позволяет комплексно и эффективно развивать территории, создавая по-настоящему востребованные общественные пространства, которые становятся новыми точками притяжения и сохраняют уникальную экосистему города», – отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) Айрат Сафин.

На месте нынешнего водоема на бульваре Серова раньше находились частные дома. Их начали сносить в конце 1970-х – середине 1980-х годов, когда район активно застраивался многоэтажками. Специалисты предполагают, что после этого котлован естественным образом наполнился водой.

Со временем на этом месте сформировалась собственная экосистема, которая десятилетиями испытывала повышенную антропогенную нагрузку: озеро подпитывали ливневые и сточные воды, а также талый снег. В итоге к началу работ водоем оказался заиленным более чем на 60%.

Экореабилитация водоема проводится в комплексном формате. После анализа, проведенного учеными Академии наук РТ, экологи убрали из озера 2,6 тонн донных отложений. При этом объем водоема вырос в два раза. Площадь благоустройства прилегающей территории составит почти гектар.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Увеличение объема озера создаст более комфортные условия для обитателей местной экосистемы. В водоеме живут рыбы, включая карася и ротана, здесь обитают водоплавающие птицы и несколько видов водных растений.

«Увеличив объем озера, мы даем возможность рыбе расти и размножаться в существенном большем количестве, чем это было ранее. Необходимые для этого пищевые ресурсы есть – это и фито- и зоопланктон, и донная фауна, и плавающие и погруженные растения. Увеличенные объемы позволяют запустить в озеро и новые виды рыб, однако лучше, если экосистема будет регулироваться самостоятельно. Мы помогли озеру справиться с загрязнениями, «выздороветь», а дальше оно будет жить уже по природным законам», – пояснил заместитель директора института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Вокруг озера будет проложена новая велодорожка протяженностью 590 метров.

По мнению экологов, именно восстановленное озеро должно стать ядром новой общественной территории и местом притяжения горожан.

Кроме того, сегодня на бульваре открыли многофункциональную площадку – экопавильон СИБУРа. Он объединяет несколько социально значимых функций. Это многофункциональное пространство компании, где будут проходить лекции, экологические занятия и общественные встречи. Для горожан открыт образовательный уголок с книгами и просветительскими стендами. В дальнейшем рядом с павильоном установят фандомат для приема использованных ПЭТ-бутылок с последующей их переработкой.

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Партнерство с компанией СИБУР – яркий пример того, как бизнес, разделяя с городом ответственность за будущее, вносит реальный вклад в улучшение качества жизни казанцев. Комплексное обновление бульвара Серова, где экологическая реабилитация озера сочетается с созданием современного социально-значимого объекта, – это не просто благоустройство, а инвестиция в устойчивое развитие города, в создание комфортной и инклюзивной среды для всех жителей. Это именно та синергия, которая позволяет нам вместе реализовывать масштабные и по-настоящему востребованные проекты. Проект стал демонстрацией передовых экологичных решений и принципов экономики замкнутого цикла прямо в городской среде», – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Бульвар на улице Серова, открытый в 2024 году, стал первым в Казани инклюзивным общественным пространством, созданным с учетом потребностей людей с инвалидностью и особенностями развития. Соседство с Республиканской специальной библиотекой для слепых и фондом «Ярдам» определило концепцию: здесь установлены спортивные тренажеры, сенсорная тропа, площадка для паралимпийской игры бочча и оборудована удобная парковка. В следующем году благоустройство планируется продолжить.

Бульвар Серова, имеющий особое значение для жителей Кировского и Московского районов, получил новый импульс для развития. Пространство, которое горожане полюбили еще в 70-е годы прошлого века, превратилось в современную, инклюзивную и экологичную зону отдыха.