СИБУР наградил победителей конкурса социально значимых проектов в Нижнекамске

В Нижнекамске состоялось награждение победителей конкурса социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В торжественной церемонии, которая прошла на «Нижнекамскнефтехиме» приняли участие руководители нижнекамского предприятия СИБУРа, представители администрации города и победители конкурса.

В 2023 году при поддержке СИБУРа в Нижнекамске будут реализованы 13 социально значимых инициатив, в том числе, проект в сфере охраны окружающей среды ««Хранители леса» автономной некоммерческой организации «ЭкоМир», фестиваль «По главной улице с оркестром» Детской музыкальной школы № 2, постановка инклюзивного музыкального спектакля «Сказка рядом» Детской школы искусств «Созвездие», неделя театров нефтегазохимических городов России Дома народного творчества, лаборатория химических знаний «Химикум» Лицея №35 – и другие.

Всего на конкурс из 16 городов деятельности СИБУРа поступило 590 заявок. Из них были выбраны для реализации – 138 общественно значимых проектов. Нижнекамцы подали на грантовый конкурс и конкурс межрегиональных проектов программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» 92 заявки. Это составило 15% от общего количества заявок, хотя в конкурсе горожане участвуют всего второй год.

Управляющий директор, член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов:

«СИБУР стремится к тому, чтобы грантовый конкурс позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление. Внедрение принципов экологичности и инклюзивности в деятельность некоммерческих организаций и бюджетных учреждений — это серьезный шаг к тому, чтобы сделать передовые практики повседневной нормой».

Победителей определила конкурсная комиссия в составе представителей компании и внешних экспертов в Москве и регионах. В Нижнекамске один из проектов был выбран решением членов Общественного совета «Нижнекамскнефтехима».

Глава НМР, мэр г. Нижнекамск Рамиль Муллин:

«Я благодарю СИБУР за то, что те проекты, которые реализуются при его поддержке, учат по-другому мыслить и работать. Они дают возможность развиваться, воплощать инициативным людям свои идеи. Хочу сказать спасибо активным нижнекамцам, за то, что они меняют жизнь города в лучшую сторону. Программа «Формула хороших дел» должна в перспективе помочь Нижнекамску стать самым лучшим местом для жизни, чтобы молодежь оставалась в родном городе и могла реализовать свои таланты».

Программа «Формула хороших дел» охватывает 7 приоритетных направлений социальной сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Некоммерческие организации и учреждения социальной сферы, побеждая в грантовом конкурсе СИБУРа, получают финансовую поддержку компании для реализации своих проектов.

Первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов:

«Формула хороших дел» это не только конкурс грантовых проектов – в рамках программы также реализуются межрегиональные проекты — масштабные инициативы, которые СИБУР организует с федеральными партнерами сразу в нескольких регионах. В результате, горожане знакомятся с лучшими практиками в различных сферах общественной жизни и вдохновляются на создание конкурентоспособных локальных продуктов».

Директор МБОУ «Лицей №35» Чулпан Хужанбердиева:

«Идея по созданию лаборатории химических знаний возникла 3 года назад, когда мы задумались над вопросом, по восстановлению химического профиля нашего лицея. Для нас это важно, поскольку мы готовим будущих специалистов для нефтехимической отрасли. А интеллектуальная игра поможет нам повысить интерес школьников, лицеистов к таким предметам как химия, физика и биология».

Все эти проекты помогут сделать жизнь нижнекамцев еще более комфортной, насыщенной и интересной. Поэтому Рамиль Муллин предложил сделать награждение победителей в следующем году в формате общегородского мероприятия.