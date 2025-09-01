СИБУР начал строительство оздоровительного комплекса «Корабельная роща» в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР начал масштабную реновацию санатория-профилактория «Корабельная роща» в Нижнекамске.

В церемонии забивки первой сваи на месте будущего корпуса приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Там, где СИБУР, там образцовая система организации труда и процессов, к которой должны стремиться все наши предприятия и работодатели. Мы искренне благодарны акционерам СИБУРа, руководству «Нижнекамскнефтехима» за изменения, которые происходят в Нижнекамске. Главное в производственном процессе – люди. Образованные, целеустремленные патриоты своей компании. СИБУР делает все, чтобы их воспитать. «Корабельная роща» будет изюминкой нашего Татарстана. Мы будем говорить о нем и гордиться, а люди будут качественно поправлять там свое здоровье и отдыхать. Успехов! Мы целиком и полностью вас поддерживаем», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов заявил, что при разработке проекта были использованы лучшие медицинские практики в части оздоровления и санаторно-курортного отдыха, опыт работы гостиничных сетей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Местоположение у санатория «намоленное», здесь привыкли отдыхать ветераны предприятия, молодые сотрудники, семейные династии с детьми. Они оздоравливаются как в формате полноценной путевки, так и пользуются путевками выходного дня. Все это будет продолжено в прежнем виде, с полностью бесплатным проживанием и питанием, бесплатной базовой медициной и посещением всех оздоравливающих процедур», – подчеркнул руководитель компании.

По его словам, в процессе реконструкции будет благоустроен прилегающий к санаторию земельный участок, а все работы будут проведены с заботой к этой территории и лесным насаждениям.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«В первую очередь мы ориентируемся на оздоровление сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и ветеранов предприятия. Но мощности нового комплекса также позволят закрыть потребности в оздоровлении сотрудников «Казаньоргсинтеза» и других наших предприятий», – добавил Карисалов.

«Корабельная роща» станет новым звеном системы оздоровления компании наряду с корпоративным центром оздоровления «СИБУР Юг» в Анапе, детскими лагерями «Солнечный» и «Юность». Проходить оздоровление в новом санатории ежегодно будут 9 тыс. сотрудников СИБУРа и членов их семей из всех регионов работы компании. Число отдыхающих увеличится на 35%. Инвестиции в проект превысят 6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Обеспечивая технологический суверенитет страны, мы не только создаем новые производства и модернизируем существующие, но и развиваем социальную инфраструктуру для оздоровления и отдыха. После реновации санаторий-профилакторий «Корабельная роща» в Нижнекамске станет важной частью нашей корпоративной системы оздоровления, отвечающей самым высоким стандартам. Этот проект не только обновит медицинскую инфраструктуру, но и создаст комфортные условия для отдыха и оздоровления наших сотрудников и их семей», – отметила член правления, управляющий директор компании СИБУР (куратор проекта) Марина Медведева.

В новом корпусе гости смогут с комфортом разместиться в 120 номерах, в том числе в 6 инклюзивных – для маломобильных оздоравливающихся. Многодетные семьи смогут разместиться в номерах-коннектах. Благодаря увеличению площади здания и количества номеров санаторий сможет принимать больше пациентов. Теперь в смену будут оздоравливаться 354 человека, до реновации отдыхало 262 человека в заезд.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Для оздоровления сотрудников СИБУРа и членов их семей предусмотрено 8 медицинских программ: «Здоровые позвоночник и суставы», «Жизнь без боли», «Здоровые сосуды и сердце», «Коррекция метаболизма и веса», «Свободное дыхание», «Комфортное пищеварение», а также 2 программы реабилитации. Медицинский корпус будет оснащен современным оборудованием, к примеру, появятся магнитотурботрон, кресло с магнитным полем, барокамеры и высокоинтенсивные лазеры. Штат будет укомплектован квалифицированными специалистами. Новый комплекс станет инклюзивным – с инфраструктурой, адаптированной для гостей с ограниченными возможностями. В санатории смогут оздоравливаться не только действующие сотрудники, но и ветераны.

«Я и все мои знакомые сотрудники предприятия очень рады тому, что наш санаторий скоро полностью обновят. У «Корабельной рощи» была масса преимуществ – санаторий находится близко к городу, процедуры можно было проходить после работы, вокруг прекрасная природа. Но, конечно, все понимают, что санаторий уже устарел. Это касается и лечебной базы, и досуга, и питания. Поэтому мы с таким воодушевлением восприняли новость о том, что на его месте появится новый корпус с современным медицинским оборудованием. С нетерпением ждем открытия нового центра отдыха», – поделилась сотрудник «Нижнекамскнефтехима» Венера Яушева.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В новый современный оздоровительный комплекс СИБУРа будут входить оздоровительная СПА-зона, 8 бань, 24-метровый бассейн с панорамным видом на сосновый бор, бассейны для детей, кабинеты лечебного массажа, тренажерный зал и зал ЛФК, фитобар. Также в санатории появится обеденная зона на 250 мест с шведской линией, отдельной зоной питания для детей.

Площадь здания санатория будет увеличена в два раза – до 20 тыс. кв. м.

На территории санатория появятся летний кинотеатр, прогулочные и велодорожки, детские площадки, футбольное поле и открытый каток, площадки для спорта и тренировок, площадка для уличных мероприятий.

В рамках реновации будет не только построено новое здание санатория с вспомогательными инфраструктурной, но и проведено комплексное благоустройство территории, прилегающей к санаторию. Концепция разработана архитектурным бюро Wowhaus, генеральный проектировщик – «Татинвестгражданпроект».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мы всей семьей, с детьми, не раз отдыхали в «Корабельной роще», всегда были в восторге от качества оказанных услуг. Персонал производил приятное впечатление, но главный плюс санатория – это его расположение. Первые перемены заметили, когда СИБУР пришел в Татарстан – в санатории стали организовывать больше мероприятий для детей. Но, вероятно, инфраструктура не позволяла тогда развернуться с этими планами, поэтому началась реновация. Когда узнали об этих планах, были очень рады. Мы с нетерпением ждем новый санаторий, рассчитываем на получение тех же услуг в более комфортных условиях. Больше всего ждут дети, у них много хороших воспоминаний о «Корабельной роще», и теперь очень ждем возможности получить новые впечатления», – отметила инженер завода бутилового каучука НКНХ Ольга Васильева.