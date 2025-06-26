СИБУР начал строительство катализаторной фабрики в Казани

Фото: пресс-служба СИБУРа

СИБУР формирует полный цикл инноваций в нефтехимии – от этапа лабораторных разработок до промышленного производства современных материалов.

Компания начинает в Казани строительство катализаторной фабрики, которая станет ключевым элементом в достижении цели СИБУРа по локализации до 2030 года производства ключевых катализаторов по собственным технологиям и по технологиям, полученным совместно с партнерами – ведущими научными организациями страны.

«В СИБУРе мы объединяем фундаментальную и индустриальную науку, создавая качественные решения и крутые инновационные продукты. Совместная работа с научными институтами помогает разрабатывать отечественные технологии, которые не уступают западным аналогам», – отмечает Алия Хуснуриялова, кандидат химических наук, эксперт лаборатории синтезов полиолефинов научно-исследовательского центра СИБУР Инновации.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Катализаторы – это ключевой компонент в нефтехимической отрасли, позволяющий управлять качеством и свойствами полимеров и обеспечивать широкий марочный ассортимент для разных отраслей – транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, пищевая промышленность, товары народного потребления.

Производство станет первым и крупнейшим в России и странах СНГ, выпускающим все типы катализаторов полимеризации, необходимых для получения наиболее востребованных синтетических материалов — полиэтилена, в том числе особо прочных марок, и полипропилена. Катализаторная фабрика СИБУРа становится ключевым элементом национальной технологической инфраструктуры и крупнейшим предприятием подобного профиля в стране. Этот объем позволит обеспечить технологическую независимость производства базовых полимеров в России, а также создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы. Объем производства полиэтилена и полипропилена в 2024 году в России и странах СНГ составил 7,9 млн тонн. С учетом уже реализуемых СИБУРом и другими компаниями инвестиционных проектов, к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Начало строительства катализаторной фабрики в Казани – важный шаг на пути создания полного цикла инноваций в нефтехимии, где наука становится исходной точкой развития.

«Сегодня мы создаем инновационную платформу, объединяя фундаментальные исследования, прикладную инженерию, цифровые решения и индустриальные компетенции. Мы не просто локализуем технологии – мы создаем новые рынки и задаем стандарты развития отрасли на годы вперед», – комментирует председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

СИБУР обеспечит полный цикл разработок и производства в цепи получения самых востребованных синтетических материалов – полиэтилена и полипропилена. Он включает в себя разработку катализаторов в сотрудничестве с МГУ, институтами РАН и научно-производственными партнерами, их масштабирование на базе собственного Центра пилотирования технологий в Тобольске, а также испытания полученных материалов в составе готовых изделий на базе центров прикладных исследований СИБУР ПолиЛаб. После этого технология получения катализатора полимеризации будет передаваться на катализаторную фабрику, а сам катализатор использоваться на производствах СИБУРа по всей стране.