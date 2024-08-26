СИБУР может начать производство металлоценового полиэтилена по российской технологии

Производство премиального металлоценового полиэтилена впервые на основе российской технологии запускает СИБУР на «Нижнекамскнефтехиме». Проект мощностью 300 тыс. тонн в год полностью закроет потребности отечественного рынка. Продукт обладает повышенной прочностью и поэтому незаменим в медицине и пищевой промышленности.

«На данный момент в России есть два предприятия, которые могут производить металлоценовый полиэтилен – в Казани и Буденновске. Для этого используется лицензионная технология Unipol PE. Наша новая разработка имеет ряд существенных отличий как в части технологии, так и структуры каталитической системы», — сообщил академик РАН, доктор химических наук, профессор Степан Калмыков порталу Rupec.

Он отметил, что за основу взята собственная разработка новых поколений металлоценовых комплексов, созданная учеными Института нефтехимического синтеза РАН. Благодаря эффективным технологическим решениям она будет внедрена на новом производстве в Нижнекамске.

Новый проект завершится в 2028 году. Он позволит СИБУРу полностью обеспечить потребности отечественного рынка в металлоценовых марках полиэтилена, которые по прогнозам к этому сроку составят примерно 170 тыс. тонн. Потенциал импортозамещения в России и СНГ при этом может составить более 30 тыс. тонн в год.

Стоит отметить, что СИБУР реализует ряд инвестпроектов в Татарстане. Большое количество из них — проекты, построенные на основе сырья с ЭП-600. К примеру, на «Нижнекамскнефтехиме» построен этиленовый комплекс ЭП-600, прогресс по проекту превысил 95%. Этилен с ЭП-600 станет сырьем для строящейся установки этилбензола и стирола, установки полистирола, а также производства премиального металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности.

Еще одно производство, которое будет работать благодаря сырью с ЭП-600 — гексен. Прогресс по проекту превышает 79%.

Казаньоргсинтез реализует проект по реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В»), производство полиэтиленов сейчас в стадии завершения. После выхода на плановые показатели реактор «В» обеспечит рост выпуска полиэтилена на 20% – до 660 тыс. тонн в год.

Совокупная стоимость проектов СИБУРа по строительству и модернизации нефтегазохимических мощностей в Волжском кластере превышает 0,5 трлн рублей.