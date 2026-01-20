СИБУР локализовал 78% оборудования для R&D-центра в Казани

Фото: пресс-служба СИБУРа

СИБУР завершил формирование оборудования для своего научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» в Казани. По данным компании, 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России. Большая часть техники разрабатывается специально под задачи центра, и достигнутый уровень локализации входит в число самых высоких среди индустриальных научно-исследовательских проектов страны.

В поставках предусмотрены реакторные системы, оборудование для синтеза и ректификации, аналитические стенды, системы термостатирования, сушильные модули и инфраструктурные решения для лабораторий и пилотных установок.

Центр будет оснащен более чем 800 единицами высокотехнологичного оборудования, объединяющих лаборатории и пилотные установки под одной крышей. Это позволит проводить полный цикл исследований и разработок, ускорять масштабирование технологий и их внедрение.

Генеральный директор центра Ильназ Зарипов сообщил, что контрактация оборудования полностью завершена, а поставки планируется начать во втором квартале текущего года. По его словам, использование российских технологических решений и разработка оборудования под конкретные исследовательские задачи позволит не только достичь высокого уровня локализации, но и создать долгосрочный технологический задел для всей отрасли.

Кроме того, участие в проекте расширит компетенции российских производителей и позволит им предлагать свои продукты другим индустриальным заказчикам.

Поставщиками выступят 20 компаний из 10 регионов России, включая Татарстан, Башкирию, Тюменскую, Нижегородскую, Томскую и Ростовскую области.

К концу 2025 года на площадке завершились строительные работы: выполнено остекление фасадов, устройство кровли, закрыт тепловой контур обоих корпусов и запущено отопление, что позволило перейти к следующему этапу без сезонных ограничений.

Оснащение оборудования начнется во втором квартале после завершения отделочных работ с использованием современных синтетических материалов – полимерных труб, кабелей с полимерной изоляцией и HPL-панелей.

Старт научно-исследовательских работ намечен на первый квартал 2027 года.