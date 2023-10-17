СИБУР-класс из Казани посетил Тобольск

Фото: пресс-служба СИБУРа

На прошлой неделе «ЗапСибНефтехим» принимал 10-классников, учащихся СИБУР-класса Лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии — филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ», в рамках профориентационной работы со школьниками профильных классов и реализации программы «Город открытий».

Программа у школьников была насыщенная.

В первый день, сразу после прилета, школьники посетили инновационный образовательный центр СИБУРинтех. У старшеклассников была уникальная возможность посетить учебные аудитории и лаборатории и своими глазами увидеть, где готовят специалистов для компании. Обязательным в маршруте пребывания учеников стало посещение площадки ЗСНХ. Во время экскурсии на нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» ребята познакомились с современной нефтехимией России, с деятельностью предприятия, увидели, где и как рождаются полимеры. Ребята познакомились с историческим контуром компании в целом, проехали по площадке «Запсибнефтехима», затем посетили смотровую площадку, где у ребят была возможность полетать над «ЗапСибнефтехимом» в виар-очках.

Первый день в Тобольске закончился обзорной экскурсией по территории единственного каменного Кремля за Уралом — Тобольского Кремля.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Во второй день ребята отправились на встречу в школу №18. Директор Светлана Владимировна рассказала об учреждении, провела экскурсию, ребятам показали профильные брендированные классы, и ,конечно, у ребят была возможность пообщаться со сверстниками.

В Тобольском многопрофильном техникуме гостям из Татарстана провели экскурсию по лабораториям, на базе которых ученики профильных классов СИБУРа Тобольска получают первую профессию и в целом начинают знакомство с чемпионатной линейкой по развитию ппрофмастрерства в рамках СИБУРа.

Школьники даже приняли участие в мастер-классе на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий, сделали себе небольшие украшения прям на местах, где занимаются мастера косторезной промышленности. Посетили мультицентр «Моя территория», где у ребят была возможность познакомиться с авторской разработкой Тюменской области — настольной игрой «Кадры будущего», направленная на знакомство с профессиями будущего через компетенции, которые необходимо развивать для освоения данных профессий.

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Меня с детства привлекали научные фокусы и опыты, — рассказывает десятиклассница Ралина Хуснутдинова. — На уроках химии мы пройдя теорию можем закрепить на практике полученные знания, и становится ясно, как на самом деле все устроено. Поэтому мой выбор СИБУР-класса не случаен. Важно, что перед выбором профессии у меня есть возможность побывать на предприятиях, увидеть производство».

Открывшийся СИБУР-класс стал первым в Казани. При зачислении в него учитывались результаты государственной итоговой аттестации по окончанию 9-го класса, средний балл аттестата и портфолио проектов.