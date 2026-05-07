«СИБУР Инновации» начали испытания собственного металлоценового катализатора

Научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации» приступил к испытаниям собственного металлоценового катализатора – ключевого компонента для выпуска высокотехнологичных марок полиэтилена.

Рецептуру катализатора и технологию разработали ученые центра совместно с Институтом нефтехимического синтеза РАН.

Уже выпущена опытно-промышленная партия катализатора объемом 750 килограммов. Образцы прошли аналитические и лабораторные испытания, подтвердив соответствие ключевым параметрам, включая гранулометрический и элементный состав. Предварительные полимеризационные испытания показали, что катализатор не уступает референсным аналогам по эффективности и качеству.

На следующем этапе катализатор испытают на промышленных мощностях «Казаньоргсинтеза».

Производство металлоценовых катализаторов станет частью создаваемой в Казани фабрики катализаторов – крупнейшего такого комплекса в России. На первом этапе здесь планируется выпуск хромовых катализаторов – их промышленное производство намерены запустить в 2027 году. Производство металлоценовых катализаторов станет вторым этапом развития проекта.

Металлоценовые катализаторы применяются при производстве металлоценового полиэтилена – современного класса полимеров с контролируемой структурой цепи и узким молекулярно-массовым распределением. Такой материал отличается улучшенными прочностными, оптическими и барьерными свойствами и используется при производстве гибкой упаковки, пленок и высокотехнологичных изделий.

«Металлоценовые системы – это сложная химия, и объединение экспертизы позволяет находить решения и в сжатые сроки доводить их до промышленного применения. Важно, что СИБУР обладает уникальной пилотной инфраструктурой, которая дает возможность испытать технологию и внести необходимые корректировки в рецептуру и технологию перед переносом на крупнотоннажные мощности», – отметил доктор химических наук, профессор ИНХС РАН Илья Нифантьев.

Директор СИБУРа по научно-исследовательской деятельности и инновациям Сергей Тутов заявил, что компания рассчитывает к 2030 году полностью обеспечить собственные потребности в катализаторах.

«При этом речь идет не только о технологической независимости, но и о гибком управлении свойствами материалов, что открывает доступ к новым типам продуктов, в том числе уникальным для мирового рынка», – отметил он.

Научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации» создает прогрессивные технические решения для производства. Здесь разрабатываются новые полимеры, катализаторы, химические компоненты и технологические процессы. В тесной связке с промышленными площадками, вузами и научными институтами создаются материалы нового поколения, способные заменить импорт.

Развитие собственных технологий соответствует задачам национального проекта «Новые материалы и химия».