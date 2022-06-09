СИБУР и Татарстан будут работать над использованием инновационных труб в нефтяной отрасли

Нефтяники Татарстана заинтересовались возможностью обеспечивать промыслы полиэтиленовыми трубами, которые изготавливаются из сырья СИБУРа. Планируется подготовить экспозицию с предложенными решениями на очередном Нефтяном саммите РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики.

«На совещании с участием малых нефтяных компаний Татарстана СИБУР презентовал полимерные решения для нефте- и газодобывающих промыслов в виде полиэтиленовых армированных труб. Предложение нашло отклик у представителей отрасли. Президент республики Рустам Минниханов поручил организовать экспозицию с предложенными решениями на очередном Нефтяном саммите Татарстана», — сообщили в ведомстве.

По словам руководителя отраслевых продаж СИБУРа Юлии Румянцевой, полиэтиленовые трубы имеют большой потенциал использования в нефтедобывающей отрасли благодаря своим преимуществам: стойкость в агрессивных средах, легкость монтажа, сокращение затрат на транспортировку. Предприятия СИБУРа, в том числе расположенные в Татарстане, постоянно модернизируют свои марки под потребности отрасли.

«В портфолио продуктов как Казаньоргсинтеза, так и Запсибнефтехима имеется ряд марок полиэтилена, представляющих большой интерес для создателей инженерных трубопроводных систем, которые как эксплуатируются в системах газоснабжения и водоснабжения, так и начинают внедряться и в нефте- и газодобычу. Данные материалы имеют перспективу на внедрение в этом сегменте. Мы делаем на них ставку и постоянно занимаемся совершенствованием уже освоенных рецептур и разработкой новых — как на Казаньоргсинтезе, так и в целом в периметре компании „СИБУР“», — рассказала Юлия Румянцева.

Как уточнил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, нефтяники заинтересованы в переходе на полимерные трубы благодаря их преимуществам.

«Этот вопрос назревал давно. Преимущественно полимерных труб перед металлическими даже не обсуждается. Металл ржавеет, гниет. Любая замена трубы — это дорожные работы, перекрытия улиц и так далее. Поэтому любой нормальный хозяйственник будет заинтересован в замене металлических труб на полимерные. Другое дело, что для "нефтянки" нужны трубы, выдерживающие давление 25–40 атмосфер, а не до 10 атмосфер, которых сейчас большинство на рынке», — отметил Рафинат Яруллин.

В компании в свою очередь заметили, что разработанные технические решения уже сейчас отвечают основным требованиям сегмента промысловых нефтяных трубопроводов, в том числе по необходимому давлению.