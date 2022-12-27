СИБУР и ТАИФ договорились о взаимовыгодных условиях аренды офиса на Пушкина

СИБУР и ТАИФ пришли к мировому соглашению в споре об условиях аренды офиса по адресу: ул. Пушкина, 80. О его положениях «Татар-информу» рассказали в компании.

Согласно новой редакции договора, уменьшается арендуемая площадь до той, которая необходима для размещения персонала СИБУР-РТ. Кроме того, уменьшен срок действия договора аренды до момента переезда в реконструированный и обновленный офис на территории «Казаньоргсинтеза».

Как сообщалось, сотрудники СИБУР-РТ переедут в административное здание «Казаньоргсинтеза» после обновления и реконструкции по стандартам компании. При этом часть офисных помещений «Казаньоргсинтеза» высвободится – сотрудники заводоуправления, в том числе главные инженеры, механики, энергетики, будут располагаться в непосредственной близости от курируемых ими производств, что, по задумке СИБУРа, должно повысить эффективность работы предприятия.