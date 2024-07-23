СИБУР и Р.О.С.АСФАЛЬТ расширят применение полимерных материалов в дорожном строительстве

СИБУР и Ассоциация производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, направленное на расширение применения полимерных материалов в дорожном строительстве.

За последние десять лет в дорожной отрасли произошли качественные изменения в подходах к проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Высокие темпы дорожного строительства, реконструкции и ремонта стимулируют рост спроса на современные решения и полимерные материалы.

Так, в 2023 году 13% дорог в России были построены или отремонтированы с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) материалов на основе битумов, модифицированных добавлением полимеров типа СБС (стирол-бутадиен-стирол) и пластификаторов. Их использование значительно продлевает срок службы дорог: с трех-четырех лет при использовании обычных дорожных битумов до семи — десяти лет благодаря повышенной трещиностойкости, сдвигоустойчивости, тепло- и морозостойкости покрытия.

Применение ПБВ при ремонте старых дорог дает возможность реже их ремонтировать, а высвобождающиеся средства направлять на строительство новых трасс, способных в свою очередь разгрузить существующие дороги и продлить срок их службы. При этом удорожание общей стоимости дорожного строительства при использовании ПБВ составляет не более 1%. СБС-полимеры также применяются в производстве мастик, стыковочных лент и дорожной разметки.

В дорожном строительстве важную роль играют и геосинтетические материалы, их обоснованное применение позволяет повышать надежность и долговечность дорожных конструкций.

Сегодня емкость российского рынка геосинтетики составляет около 200 тыс. тонн, при этом он имеет высокий потенциал роста. Потребление геосинтетических материалов на душу населения в РФ составляет 2 кв. метра, в то время как в европейских странах этот показатель выше в два раза.

По итогам 2023 года доля полимерных решений в строительстве выросла на 7%. Поливинилхлорид и поликарбонат, выпускаемые СИБУРом, используются для производства акустических панелей и ограждающих конструкций, полистирол — для легких дорожных насыпей, полиэтилен и полипропилен — для полимерных систем водоотведения (трубы, колодцы), а термопластики и акриловые дисперсии — для дорожной разметки.

В рамках соглашения СИБУР и «Р.О.С.АСФАЛЬТ» будут реализовывать совместные инициативы по совершенствованию качества дорожно-строительных материалов, а также по развитию применения в дорожном строительстве современных решений, продлевающих срок службы дорожных покрытий и сокращающих затраты на их строительство и эксплуатацию. Стороны планируют взаимодействовать при реализации инициатив по применению современных высококачественных инновационных материалов и технологий в сфере строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Соглашение было подписано на первом отраслевом мероприятии СИБУРа «Дороги Будущего», которое проходило в городе Набережные Челны в Республике Татарстан. Оно собрало ключевых производителей и потребителей полимерной продукции сразу в нескольких сегментах, а также отраслевые сообщества и представителей дорожной отрасли России и стран СНГ.