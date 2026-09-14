СИБУР и «Просвещение» запустили видеокурс по химии для восьмиклассников с ИИ

На образовательной платформе Lecta издательства «Просвещение» (ВЭБ.РФ) 9 сентября открыли доступ к первым материалам видеокурса по химии для восьмиклассников, созданного с помощью искусственного интеллекта. Курс доступен учителям и школьникам по всей стране. В течение учебного года на платформе опубликуют 28 роликов по семи темам.

Проект стал продолжением соглашения о развитии школьного химического образования, которое «Просвещение» и СИБУР подписали в июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме. Инициатором выступил СИБУР: компания предоставила промышленную и научную экспертизу, а издательство – опыт создания школьных учебников и образовательного контента. По данным авторов проекта, это первый видеокурс по химии для восьмого класса, созданный с использованием ИИ.

Курс дополняет школьную программу и соответствует Федеральной рабочей программе по химии и требованиям ФГОС. Новые уроки будут выходить в течение учебного года в той последовательности, в которой темы изучают в школе. В дальнейшем курс планируют направить на экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов.

Каждая тема включает четыре коротких видео разных форматов. В них объяснение базовых химических понятий и эксперименты связаны с задачами современной химии и нефтехимии. Школьникам покажут, как эти знания применяют при разработке материалов для медицины, транспорта, строительства и производства повседневных вещей.

«Для СИБУРа этот проект – часть системной работы по популяризации естественных наук и инженерно-технологических профессий среди школьников, а также возможность коммуникации с поколением альфа в привычном для них формате. Мы сознательно начинаем с восьмого класса: во многом от первого знакомства с предметом зависит, увидит ли ребенок за формулами живую науку и реальные возможности для своего будущего. Наша задача – показать этот путь как можно раньше: от школьного урока, к профильному образованию, практике и затем работе на современном производстве или в научно-исследовательском центре», – отметил управляющий директор по организационному развитию СИБУРа Данил Рассказов.

Помимо профориентации, авторы ставят задачу сделать первое системное знакомство с химией понятнее и увлекательнее. Курс должен объяснить, как знания о веществах и реакциях связаны с устройством мира и современными технологиями. Для школьников, которые не планируют становиться химиками, он может стать основой для понимания вопросов климата, новых материалов и ответственного потребления.

Искусственный интеллект в роликах используют прежде всего для визуализации: он позволяет реалистично показать строение веществ и химические процессы, продемонстрировать эксперимент крупным планом, а затем – применение школьной формулы в нефтехимической лаборатории или на производстве. В том числе с помощью ИИ объясняют, как создают полимеры и что стоит за высокими технологиями.

«Совместный проект «Просвещения» и СИБУРа – это возможность показать школьникам, что химия – это живая наука, которая лежит в основе всего, что нас окружает: от привычных вещей до передовых технологий, а благодаря технологиям искусственного интеллекта предмет становится объемным и доступным. Такой подход помогает не просто усвоить материал, а понять логику науки, увидеть, как знания работают на практике и открывают дорогу к будущим профессиям. Это формирует осознанный выбор, который начинается со школы и остается с человеком на всю жизнь», – отметил руководитель АО «Просвещение» Александр Тарабрин.

Авторами курса стали выпускник химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, тренер олимпиадной сборной Москвы по химии Василий Краснобров и Учитель года России – 2025, советник министра образования Республики Мордовия Екатерина Чугунова. В подготовке также участвовали инженеры-практики и эксперты научно-исследовательских подразделений СИБУРа.

Все сценарии проходят редактуру и методическую проверку в издательстве «Просвещение». Методолог оценивает научную корректность, соответствие школьной программе и возрасту учеников, последовательность объяснения, примеры и визуальные решения. ИИ при этом не определяет содержание курса и не заменяет педагогическую экспертизу.

Учителя смогут использовать ролики при подготовке к занятиям и объяснении сложных тем. На уроке видео поможет показать химический опыт или процесс на нефтехимическом предприятии. Дома школьники смогут вернуться к материалу во время выполнения заданий или самостоятельно разобрать пропущенную тему. Родителям курс позволит понять, что ребенок изучает на химии, и поддержать его интерес к предмету.

СИБУР и «Просвещение» также рассматривают дополнительные возможности применения ИИ в обучении химии, в том числе в рамках этого видеокурса.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа