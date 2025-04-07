Draw&Go снова в Нижнекамске – бесплатные мастер-классы по живописи для всех желающих!

Фото: Студия рисования Draw&Go

С 17 по 27 апреля студия Draw&Go проведет в Нижнекамске 28 бесплатных мастер-классов по живописи. Участие сможет принять любой желающий вне зависимости от навыков рисования. Студия уже приезжала в Нижнекамск в 2023 году, где провела занятия для более 300 человек. Преподаватели Draw&Go – выпускники ведущих вузов России. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

27 апреля по итогам проекта состоятся выставка и конкурс лучших работ участников, отобранных художниками студии. 8 победителей в номинациях «акварель», «акрил», «пастель» и «маркеры» получат художественные draw-боксы по флюид-арту, а их работы будут размещены на билбордах и экранах города.

Фото: Студия рисования Draw&Go

В программе мастер-классов:

– Акрил: абстрактная живопись; космос и food-арт на круглых холстах; имприматура флюид-арт и поп-арт, а также новинка – 3d абстракция акрилом

– Маркеры: анималистическая иллюстрация, ботаническая открытка, food-иллюстрация, travel-иллюстрация;

– Акварель: космическая акварель; fashion-иллюстрация; ботаническая акварель; пейзаж акварелью; анималистическая открытка;

– Пастель: пейзаж пастелью; открытка пастелью; этюд пастелью.

Фото: Студия рисования Draw&Go

20 апреля команда Draw&Go проведет мастер-классы для профессиональных художников–преподавателей Нижнекамска с возможностью пройти практику в действующей студии в рамках проекта. В программу войдут занятия по 3D-абстракции акрилом, космической иллюстрации акварелью, а также жидкий акрил флюид-арт. Все участники получат сертификат о прохождении курса и, художественный набор для 3D-абстрактной живописи акрилом и поталью.

«Одной из важных целей программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» является создание условий для развития творческого потенциала жителей городов нашего присутствия. Draw&Go не в первый раз приезжает в Нижнекамск, и мы видим, как проект вдохновляет участников, объединяет людей и делает жизнь в городе ярче. Проект не только помогает начинающим художникам, но и поддерживает профессиональных преподавателей, предоставляя им новые знания и инструменты для творчества. Такие инициативы способствуют развитию культурной среды в городах», — отметила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Запись на все мастер-классы стартует 7 апреля на сайте drawandgo-sibur.ru/nizhnekamsk

Для участия в мастер-классах для профессиональных художников-преподавателей необходимо заполнить анкету на сайте drawandgo-sibur.ru/draw и загрузить ее вместе со своим портфолио.

Фото: Студия рисования Draw&Go

Возрастное ограничение: 6+

Участие во всех мастер-классах бесплатное. Количество мест ограничено.

Контакты:

+79853663641

drawandgo-sibur.ru/nizhnekamsk

vk.com/drawandgo.nizhnekamsk

Место проведения:

Дом народного творчества.

Площадь Лемаева, 14

По вопросам работы со СМИ

+79057534964

drawandgo.sib@gmail.com

Анаит Даштоян

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