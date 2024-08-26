СИБУР и Минэкологии РТ продолжают проект по восстановлению популяции сокола-балобана

СИБУР, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Региональный общественный фонд содействия окружающей среде имени А.И Щеповских и аудиторско-консалтинговая компания "Кэпт" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон совместно работать над реализацией задач, связанных с сохранением биологического разнообразия в республике, в частности, над проектом по восстановлению популяции сокола-балобана в Республике Татарстан.

Соглашение было подписано на полях Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.

Сокол-балобан — редкий вид птицы, занесенный в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. СИБУР на протяжении двух лет оказывает грантовую поддержку проекту по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана в рамках своей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Подписанное соглашение предусматривает содействие реализации мероприятий Федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», поддержку восстановлению популяции птицы на территории Республики, а также проведение мероприятий по информированию и просвещению общественности о значимости сохранения редких видов животных. Компания «Кэпт» окажет методологическую и консультативную поддержку проекту.

Уже сейчас можно отметить первые успехи программы: первые соколы, выращенные в рамках проекта, начали успешно обживать природные территории Татарстана. В этом году программа продолжает свою работу, и в республику было завезено еще 6 птенцов сокола-балобана, которые уже встали на крыло и начали охотиться. Ещё 4 взрослые птицы размещены в вольерах Казанского зооботсада для образования пар и выведения птенцов. В августе краснокнижный сокол нашел свое визуальное отражение на одной из промышленных установок предприятия. На факеле закрытого типа завода поликарбонатов художники изобразили взрослого балобана, который взлетает с ветки березы. Реализованный арт-проект имеет просветительскую задачу по привлечению внимания общественности к вопросу восстановления биологического разнообразия региона.

«Поддержка программы по восстановлению сокола-балобана — это важный шаг на пути к сохранению биологического разнообразия нашей республики. Мы рады, что совместными усилиями вместе с СИБУРом, фондом имени Щеповских и учеными мы можем способствовать возрождению этого редкого вида в дикой природе Татарстана», — отметил Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Айрат Сафин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза»: «Проект по реинтродукции сокола-балабона — это не только вклад в охрану природы, но и символ ответственного подхода нашего предприятия к экологическим вопросам. Подписанное соглашение является важным шагом на пути к восстановлению Волжско-Камской популяции этой редкой птицы».