СИБУР и Милана Стар провели экоурок для казанских школьников

Фото: пресс-служба СИБУРа

В Татарстане стартовала программа экоуроков «Вторая жизнь пластика». Начало проекту положил экологический урок, который для казанских школьников провел СИБУР совместно с Центром экономии ресурсов. На занятии, которое прошло в коворкинге многопрофильного лицея № 188 «Бионика», ребята узнали о раздельном сборе, переработке отходов и важности ответственного отношения к окружающей среде. Помогала им в этом популярная блогер и певица Милана Стар.

Присоединиться к необычному уроку в режиме онлайн смогли также учащиеся лицея КНИТУ и многопрофильного лицея №187. Школьники вместе с экспертом из Центра экономии ресурсов Александрой Ольшанской и Миланой Стар смоделировали программу, которая отражает состояние планеты, меняющееся в зависимости от действия людей. Благодаря этому они смогли оценить, насколько сильно человек оказывает влияние на окружающий мир, и как сортировка и последующая переработка отходов могут помочь в сохранении природы.

По мнению экспертов, такие экоуроки позволяют с детства закладывать основы бережного отношения к окружающей среде. «Наша задача – сделать так, чтобы не мы рассказали детям, что они должны делать, а чтобы они, отвечая на вопросы сами приходили к нужным выводам», – пояснила Александра Ольшанская.

Учащиеся не только узнают много нового о защите окружающей среды, но и могут самостоятельно погружаться в процесс переработки пластика. Так, на экоуроке они увидели, что из обычной переработанной бутылки можно сделать ручки, строительные материалы, медицинские принадлежности и даже одежду.

Подобные экоуроки привлекают людей к раздельному сбору отходов, считает директор лицея №188 Эльвира Расулова. «Благодарим компанию СИБУР за внимание к теме экологии и за выбор лицея "Бионика" для старта проекта "Вторая жизнь пластика" в республике», – сказала она.

Звездный видеоблогер Милана Стар в свою очередь убеждена, что детям очень важно рассказывать о правильном отношении к планете. «Вместе с участниками урока я и сама многому научилась. Я увидела, как эта тема интересна ученикам, они активно тянули руки, отвечали. Очень счастлива, что смогла стать частью этой программы. Надеюсь, ребята после этого урока будут относиться к нашей природе более ответственно. Я и сама пересмотрю свои привычки, в частности хочу начать сортировать пластик отдельно», – поделилась она впечатлениями.

Но главное – урок понравился учащимся, о чем они с радостью рассказали после занятия. «Было интересно узнать, почему нельзя весь мусор скидывать в один пакет, а нужно его сортировать, – рассказал ученик 2А класса Салават Назмиев. – Здорово было посмотреть, как выглядит переработанный пластик, нам в специальных баночках продемонстрировали разные материалы, которые получаются из обычной бутылки из-под воды».

СИБУР планирует развивать программу экоуроков в Татарстане. Так, уже завтра подобное занятие с участием необычных экспертов и звездных гостей пройдет в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Нижнекамске. В режиме онлайн к трансляции подключится 31 школа города.

Интересно, что занятие прошло с пользой и для приглашенной звезды – после урока Милана Стар посетила «Казаньоргсинтез» и получила в качестве подарка кастомизированную казанскими дизайнерами спецовку. Кастомизация является примером вторичного использования материалов и позволяет дать новую жизнь старым вещам. На КОСе программа стартовала в связи с выведением из обращения старой спецодежды и заменой ее на более современную. Так предприятие демонстрирует экологический подход и увековечивает спецовки в истории. Один из таких экземпляров в подарок получил и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.