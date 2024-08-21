СИБУР и МЕГА обновили экостанции в Казани и Уфе

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

СИБУР и ТЦ МЕГА обновили экостанции для раздельного сбора вторичного сырья в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Причем на инсталляции показано, как можно применить переработанный пластик: в витринах стоят экомячи, дизайнерская мебель, шоперы, оправы для очков и украшения, которые сделаны из переработанных пластиковых отходов.

В Уфе и Казани витрины открываются в августе, в Нижнем Новгороде – в октябре. Цель совместного проекта – усилить мотивацию гостей МЕГИ вести экологичный образ жизни и сдавать отходы на переработку.

Во всех ТЦ МЕГА постоянно работают сортировочные станции для посетителей. Туда люди могут сдать разные виды отходов (ПЭТ-бутылки, бумагу и картон, металл, стретч-пленку, тетрапак и тд). Только в 2023 году больше 750 тыс. человек сдали отсортированные отходы на экостанциях МЕГИ. Некоторые из пунктов принимают до 25 видов фракций, в том числе и редкие (зубные щетки, блистеры от лекарств).

СИБУР вместе с МЕГОЙ и региональными партнерами замкнет цикл переработки: из собранных ПЭТ-бутылок по спецтехнологии сделают гранулы Vivilen с добавлением вторичного пластика. Из этих гранул потом произведут новые бутылки для воды и напитков, которые вновь поставят на полках супермаркетов.

Vivilen создают следующими этапами: собранные пластиковые бутылки сортируют по цветам и, очистив от этикеток, отправляют на переработку. Здесь их дробят на мелкие кусочки, тщательно моют и сушат, превращая во флексу. После чего ее направляют на предприятие СИБУРа ПОЛИЭФ в Благовещенск (Республика Башкортостан). Там флекса проходит входной контроль и доочистку, а после под воздействием высоких температур смешивается с первичным полимером. В результате всех этих операций получают гранулу Vivilen с содержанием переработанного пластика до 30%.

«Ответственное обращение с отходами – одно из приоритетных направлений нашей деятельности в сфере устойчивого развития. Мы не только стараемся устанавливать высокие экологические стандарты в операционной деятельности торговых центров, но и создаем условия для того, чтобы миллионы посетителей МЕГИ могли внести вклад в сохранение природы. Для этого МЕГА на протяжении многих лет развивает пункты для раздельного сбора вторичных ресурсов, сдачи использованной одежды, приглашает людей на специальные акции, например, субботники. Для нас ценно запустить совместно с СИБУРом проект, который еще больше вдохновит людей формировать полезные привычки, донесет важность каждого, даже самого маленького шага. Вместе с партнерами мы популяризируем культуру ответственного потребления», — рассказала руководитель департамента концепции, покупательского опыта и устойчивого развития торговых центров МЕГА Елена Филянова.

Директор дивизиона «Вторичная переработка» СИБУРа Максим Ремчуков добавил, что осознанное потребление и ответственное обращение с отходами являются фундаментальными экологическими принципами поведения каждого человека.

«Мы придерживаемся позиции, что осознанное потребление и ответственное обращение с отходами – фундаментальные экологические принципы поведения каждого человека. Совместно с МЕГОЙ мы хотим показать на практике, как работает экономика замкнутого цикла. В своей Стратегии в области устойчивого развития СИБУР взял на себя обязательства содействовать вторичной переработке пластика – в рамках собственных проектов и с партнерами. Собранные благодаря экостанциям МЕГИ отходы, в том числе пластиковые, превратятся во вторичный материальный ресурс – станут сырьем для новых полезных изделий», — сказал он.