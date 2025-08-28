СИБУР и КНИТУ начали готовить специалистов нового поколения

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме СИБУР и КНИТУ поделились своим опытом кооперации университета и индустриального партнера в подготовке специалистов нового поколения. В условиях глобальной конкуренции и курса на технологический суверенитет обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами становится стратегической задачей. Ведущие химические вузы страны обеспечивают достаточный объем профильных выпускников, однако ключевой задачей остается подготовка узкоспециализированных кадров для производств и научных центров.

Сравнительный анализ различных каналов найма подтверждает эффективность совместных магистерских программ, реализуемых с вузами в регионах присутствия СИБУРа, как оптимального инструмента для узкопрофильной подготовки специалистов.

СИБУР совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ) запустил три магистерские программы по подготовке специалистов, обладающих уникальными компетенциями для реализации ключевых проектов в нефтехимии. Особое внимание уделяется подготовке кадров для будущего R&D-центра СИБУРа, открытие которого запланировано в Казани на конец 2026 года.

«КНИТУ – один из флагманов технологического образования России. Вместе мы реализуем три эксклюзивные магистерские программы, созданные в ответ на ключевые вызовы индустрии. Они готовят специалистов узкого профиля в области технологического моделирования, масштабирования процессов и производства и переработки полиолефинов. Это не просто образование – это целенаправленная подготовка кадрового резерва для укрепления научного потенциала СИБУРа. Выпускники приходят в компанию с уникальным набором компетенций, сформированных под конкретные технологические задачи индустриального партнера», – отметила руководитель проектов СИБУР Инновации Ирина Кузьмина.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В 2025 году стартовала новая магистерская программа «Масштабирование технологий», ставшая третьей совместной программой в рамках Передовой инженерной школы (ПИШ) «ПромХимТех» КНИТУ. Программа имеет 16 бюджетных мест, на которых будут готовить высококвалифицированные кадры, способные к масштабированию технологических процессов нефтегазохимии с помощью современных цифровых технологий, включая системы больших данных («озеро данных»), цифровые двойники производственных объектов, технологии искусственного интеллекта для проактивного управления объектами и процессами.

Год назад в КНИТУ была запущена совместная магистерская программа по изучению производства и переработки наиболее распространенных и важных для жизни современного человека пластиков – полиолефинов, потребность в которых непрерывно растет. Сейчас по программе обучается 10 студентов. Программа включает базовый курс по полимерам, спецкурсы по синтезу и переработке, практикум в 4 современных лабораториях, созданных специально для этого курса, а также стажировки на предприятиях СИБУРа.

На программу «Системная инженерия, цифровизация и управление в химической технологии и промышленности» (12 бюджетных мест) состоялся уже третий набор студентов. В ее рамках будущие специалисты осваивают методы математического моделирования, учатся проектировать экономически оптимальные производства нефтегазохимии и газопереработки. Эти навыки позволяют заранее оценивать эффективность новых решений и совершенствовать промышленные линии.

«В России не найти аналогов этих трех программ, поэтому обучение – отличная возможность стать востребованным специалистом на рынке труда. После выпуска студенты КНИТУ смогут работать в СИБУРе, в том числе в СИБУР ПолиЛаб и СИБУР Инновации», – прокомментировал кандидат химических наук, директор передовой инженерной школы «Промхимтех» КНИТУ Руслан Палей.

СИБУР активно развивает направление научных исследований и разработок и создает программы подготовки кадров в передовых вузах. Объединяя академическую науку и промышленный опыт, СИБУР формирует инфраструктуру для технологического лидерства российской нефтехимии.

Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Министерства науки и высшего образования России. Его ключевая цель – подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. Передовые инженерные школы с компаниями-партнерами разрабатывают программы обучения и технологические проекты под задачи развития приоритетных отраслей промышленности.