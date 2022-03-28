СИБУР и КНИТУ-КХТИ реализуют программу развития комплаенса для предприятий Татарстана

СИБУР и Казанский национальный исследовательский технологический университет совместно разработали и запускают в реализацию программу дополнительного профессионального образования по направлению «Комплаенс». Пройти обучение смогут не только сотрудники СИБУРа, но и других предприятий Татарстана.

В рамках программы, реализуемой на базе и при партнерской поддержке КНИТУ, богатым опытом в области внедрения комплаенса поделятся представители СИБУРа и других крупнейших компаний страны. Программа стартует уже в ближайшее время. Информация об условиях участия в программе будет размещена на официальном сайте КНИТУ.

«Татарстан с 2021 года — регион присутствия СИБУРа, и для предприятий республики, которые входят теперь в состав компании, важно соответствовать нашим политикам и подходам», — говорит комплаенс-менеджер СИБУРа Вероника Киселева.

СИБУР — один из лидеров развития комплаенс-систем в России, и совместная работа с КНИТУ, который обладает уникальным опытом в области подготовки и переподготовки кадров для предприятий реального сектора экономики, позволит, по ее мнению, успешно развернуть в регионе деятельность по развитию комплаенса и деловой этики.

Как сообщил начальник правового управления КНИТУ Максим Паршенко, курирующий в вузе направление комплаенса, обучение в рамках соответствующей дополнительной профессиональной программы начнется уже в июле текущего года.

«Первый этап реализации программы охватит сотрудников СИБУРа, затем к ней смогут присоединиться другие предприятия республики», — пояснил Максим Паршенко. По его словам, в ходе совместной деятельности СИБУРа и КНИТУ по развитию комплаенс-систем будут проводиться как образовательные, так и иные мероприятия.