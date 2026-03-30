СИБУР и КБГУ приступили к масштабированию технологии суперконструкционного пластика

Ученые научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» и Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова приступили к масштабированию технологии получения полифталамида (ПФА) – суперконструкционного пластика, способного в ряде случаев заменить металл.

Проект находится на лабораторной стадии: специалисты отрабатывают параметры синтеза и проверяют стабильность свойств материала. Следующим этапом станет создание модельной установки, на которой технологию протестируют в условиях, приближенных к промышленным. Это позволит подготовить основу для перехода к пилотному производству. Сделать это планируется в текущем году.

Полифталамид устойчив к экстремальным температурам, агрессивным химическим средам и высоким механическим нагрузкам. Материал сохраняет работоспособность при температуре до 210 градусов Цельсия (кратковременно – до 280), что делает его востребованным в высоконагруженных применениях.

ПФА используется в автомобилестроении, электронике и упаковке. В автомобилях его применяют при производстве деталей моторного отсека – корпусов термостатов, элементов систем охлаждения и топливных компонентов. За счет высокой термостойкости и меньшего веса материал повышает надежность узлов и способствует снижению массы автомобиля.

В электронике полифталамид применяют для изготовления разъемов, катушек и изоляционных элементов, что обеспечивает стабильную работу бытовой и цифровой техники.

Кроме того, материал используется в гибкой упаковке: он улучшает барьерные свойства по отношению к кислороду и влаге, повышает прочность и снижает хрупкость пленок. Такая упаковка лучше защищает продукты питания и фармацевтическую продукцию, продлевая срок их хранения.

В 2025 году СИБУР впервые представил полифталамид собственной разработки на международной промышленной выставке «Иннопром». Материал вошел в линейку суперконструкционных пластиков, которые компания развивает в своих научно-исследовательских центрах.

Разработка направлена на расширение технологических возможностей российской промышленности и создание отечественных материалов для высоконагруженных применений.

«Для университета участие в проекте по разработке технологии синтеза полифталамида – это продолжение системной работы нашей научной школы по специальным полимерам. На лабораторном этапе ключевая задача – обеспечить управляемость процесса, стабильность структуры и достижение целевых физико-механических характеристик. Переход к модельной установке позволит подтвердить масштабируемость технологии и подготовить основу для дальнейшего пилотирования», – отметила проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского государственного университета Светлана Хаширова.

Старший руководитель проектов «Спецполимеры» научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Иван Меньшиков подчеркнул, что развитие технологии производства полифталамида – важный этап для линейки суперконструкционных пластиков компании.

«Такие материалы открывают новые возможности для промышленности: они позволяют создавать более легкие, устойчивые к высоким температурам и долговечные изделия. Партнерство с КБГУ помогает объединить фундаментальные исследования и прикладную инженерную экспертизу, что особенно важно при переходе от лабораторных экспериментов к промышленной технологии», – заявил он.