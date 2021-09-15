СИБУР и «Газпром» разработали ТЭО создания ГПЗ в Татарстане

СИБУР и «Газпром» завершили разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) совместного газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане, сообщил ТАСС со ссылкой на главу СИБУРа Дмитрия Конова.

«ТЭО закончено, находится на рассмотрении в „Газпроме“ и СИБУРе», — сказал он. При этом глава компании не назвал объем инвестиций в проект, отметив, что он будет зависеть от конечной конфигурации ГПЗ.

«Газпром» и СИБУР в 2019 году подписали дорожные карты по сотрудничеству при реализации крупных инвестиционных проектов в области газопереработки и газохимии. Одна из них предполагает подготовку технико-экономического анализа транспортировки этансодержащего газа с месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и строительства газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан.

После анализа стороны должны были принять решение о дальнейшем взаимодействии при реализации проектов.

В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева сообщал, что компания видит возможности для переработки в Поволжье ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского района. Для этого компания прорабатывала возможность транспортировки газа по отдельной нитке газопровода.

Газ ачимовских залежей после подготовки к транспорту содержит 12-14% этана, что позволяет вовлекать его в дальнейшую переработку. Вместе с тем этансодержащий газ поступает в магистральный газопровод, смешивается с основным потоком газа и теряется.

«В целях рационального использования ресурсной базы, а также учитывая дефицит этана на перерабатывающих мощностях в Татарстане, был предложен проект выделения отдельной магистральной нитки от КС „Пуровская“ в ЯНАО до КС „Арская“ в Татарстане», — рассказал источник агентства. Мощность комплекса по извлечению этана оценивалась в 2-2,2 млн тонн в год.

Этан потребляет «Казаньоргсинтез», который испытывает дефицит сырья.

В настоящее время идет процесс объединения нефтегазохимических бизнесов ПАО «СИБУР Холдинг» и ТАИФа. На первом этапе действующие акционеры ТАИФа передадут контрольный пакет акций компании в обмен на 15-процентную долю в «СИБУР Холдинге». Сделка должна завершиться до 30 сентября. В периметр сделки входит в том числе и «Казаньоргсинтез».