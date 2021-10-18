СИБУР будет анализировать объединение с ТАИФом до 2 квартала 2022 года

СИБУР проведет детальный анализ процесса консолидации с ТАИФом, сообщает «Прайм» со ссылкой на совладельца СИБУРа Леонида Михельсона.

Исследование продлится как минимум до второго квартала 2022 года, после чего компания вновь вернется к вопросу о выходе на IPO (первичное публичное размещение акций).

«Вы представляете себе, что такое консолидировать две такие вот компании? Я вижу, что чтобы что-то заработало, и мы даже управленчески договорились, что годовой отчет все сдадим и сядем посмотрим, чем мы управляем», — сказал Михельсон.

Ранее сообщалось, что в октябре СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению активов. Сделка прошла в два этапа. На первом — компании обменялись акциями: за 51% акций ТАИФа его совладельцы получили 15% акций в СИБУРе. На втором — СИБУР разместил на бирже 11 выпусков облигаций на 3,025 млрд долларов с погашением в 2022-2032 годах — бумаги должны быть переданы владельцам ТАИФа.

Вместе с ТАИФом СИБУР приобрел акции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.