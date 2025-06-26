«СИБУР Арена НК» вошла в топ национальной спортивной премии «Спорт и Россия»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Спортивный комплекс «СИБУР Арена НК» стал победителем национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая многофункциональная арена». Эта высокая оценка – признание вклада СИБУРа в развитие спортивной инфраструктуры и массового спорта в Нижнекамске.

За первый год работы (с марта 2024-го) комплекс посетили свыше 200 тыс. человек, на его площадках прошло более 50 крупных турниров по гимнастике, футболу, волейболу, баскетболу и плаванию.

«СИБУР Арена НК» создает возможности для спорта без границ – здесь бесплатно проходят тренировки для воспитанников городских спортивных школ (баскетбол, волейбол, плавание, гимнастика) и участников бегового клуба. Уличные зоны воркаута, баскетбола и большого тенниса также доступны горожанам. Разработаны специализированные программы по плаванию для мам с детьми с особенностями развития и программы здорово образа жизни для людей третьего возраста.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Наша цель – сделать комплекс центром притяжения для всех жителей города, от детей до старшего поколения. Мы планируем запустить новые направления и улучшить условия, чтобы увеличить посещаемость минимум в полтора раза. Ключ к успеху – партнерство с образовательными учреждениями, бизнесом и НКО. Только так инвестиции в инфраструктуру дадут максимальный социальный эффект и поднимут уровень спорта в Нижнекамске», – убежден директор «СИБУР Арена НК» Иван Усачев.

Новый спортивный комплекс был открыт в марте 2024 года после масштабной реконструкции. «СИБУР Арена НК» – подарок СИБУРа Нижнекамску. Общая площадь многофункционального объекта превышает 6 тыс. кв. метров.

На территории «СИБУР АРЕНЫ НК» построили новый корпус с универсальным спортивным залом, отремонтировали стадион. Здесь работают залы для настольного тенниса, гандбола, волейбола и художественной гимнастики, два стадиона для футбола и мини-футбола, два бассейна для занятий плаванием и современный стадион с легкоатлетическими дорожками. Есть тут также уличные площадки для баскетбола 5х5 и 3х3, теннисный корт и зона воркаута. Установлены современные антивандальные трибуны на 500 мест и умная система освещения DALI, которая подстраивается под любой вид спорта.

Укомплектованный самым современным оборудованием спорткомплекс открыл возможности проводить занятия и тренировки по целому спектру спортивных дисциплин. Объем инвестиций СИБУРа в создание объекта превысил 500 млн рублей. В рамках программы обновления спортивных и социальных объектов Нижнекамска компания направила более 1 млрд рублей, подтверждая статус ответственного партнера города и лидера в развитии спортивной инфраструктуры.