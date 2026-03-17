«СИБУР Арена НК»: два года в игре

Два года назад в Нижнекамске после масштабной реконструкции открылся многофункциональный спортивный комплекс «СИБУР Арена НК». Новые рабочие места, резиденты, соревнования различных уровней и тысячи любителей спорта: дети и взрослые, любители и профессионалы, – таким стал спортивный центр притяжения Нижнекамска версии 2.0.





Спорт в деле

«СИБУР Арена НК» стала спортивным подарком СИБУРа Нижнекамску. В ходе реконструкции полностью обновили старое здание и построили с нуля новый многофункциональный зал. Для любителей спорта открыли новый стадион с легкоатлетическими дорожками и несколько открытых спортивных площадок. Общая площадь центра – более 6 тыс. кв. метров.

Новые площади позволили создать новые рабочие места. Для обслуживания обновленного спорткомплекса дополнительно наняли 22 сотрудников – преимущественно технический персонал.

За два года обновленная «СИБУР Арена» приняла больше ста спортивных состязаний. Среди самых масштабных – Всероссийский турнир по борьбе на поясах памяти Шамиля Садриева, фестиваль детского дворового футбола «Метрошка», школьная лига по регби «Будь в игре».

Обновленный спорткомплекс привлекает новых любителей спорта: посещаемость «СИБУР Арены» выросла в разы. К примеру, бассейн в 2024 посетили около 2 тыс. любителей плавания, в 2025-м – почти 11,5 тыс. человек. Все популярнее становится и тренажерный зал, оснащенный целым комплексом современных силовых и кардиотренажеров: количество регулярных посетителей выросло с 1,2 тыс. до почти 2 тыс. человек. Спорткомплекс за день посещают до 700 человек.

Территория возможностей

Сегодня «СИБУР Арена» – целый комплекс возможностей. Футбольное поле площадью почти 8 тыс. кв. метров стало тренировочной базой для ДЮСШ «Нефтехимик», футбольных школ «Юниор», «Кондор». Также в спорткомплексе базируются школы футбольных команд «Рубин» и «Шинник». Зимой проходят турниры по зимнему футболу для сотрудников СИБУРа, интерес к этому виду спорта проявляют и другие предприятия города.

На стадионе также обновили 400-метровую легкоатлетическую дорожку, По ней теперь нельзя бегать в шиповках, но она доступна всем, кто занимается любительским бегом. На дорожке проводятся спартакиады студентов и производственных коллективов.

В многофункциональном зале площадью больше 1100 квадратов играют в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Здесь базируются спортшкола «Батыр», футбольный клуб «Академик», клуб «Динамо». Также в зале проводят тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Зал художественной гимнастики – светлый, просторный, с трибунами – ежедневно принимает до 260 человек. Кроме спортшколы №8 здесь проводят тренировки студии «Крылья», «Ранчик» и «Спорт Кидс». Четыре раза в неделю занимаются студентки «Университета третьего возраста» – активные пожилые жительницы Нижнекамска.

Изменилась и территория вокруг спорткомплекса. За два года здесь высадили деревья и кустарники, установили системы автополива, засеяли газон. Открыли центр уличного спорта, корты для большого тенниса и баскетбольную площадку с трибунами, установили новую систему освещения.

Новые резиденты: от «Рубина» до «Зумбы»

Среди новых резидентов «СИБУР Арены» – Академия футбольного клуба «Рубин». В нижнекамском филиале академии работают четыре тренера – занимаются с 60 начинающими футболистами в возрасте от 3 до 12 лет.

– Мы растим смену для казанского футбольного клуба «Рубин». Для наших воспитанников это реальный шанс попасть в профессиональный клуб. Начинали с нуля: нашли тренеров среди друзей, дали рекламу – и потихоньку набрали влюбленных в эту игру мальчишек, – рассказывает тренер Илья Костюченко.

Тренер танцевального клуба «Зумба» Анастасия Рогожкина тренирует в «СИБУР Арене» с прошлой осени. Среди ее подопечных в основном офисные работницы, занимающиеся танцами в обеденный перерыв.

– Мне подсказали, что можно работать здесь: удобное расположение, красивое, комфортное, светлое пространство, – признается Анастасия. – Мои девочки довольны: теперь после танцевальных тренировок они могут спуститься в бассейн и еще и поплавать.

Особенные дети и социальная миссия

Отдельная гордость «СИБУР Арены» – адаптивное плавание. С особенными детьми занимается тренер Дмитрий Митряков. Дмитрий Игоревич 18 лет проработал с обычными детьми, но в один момент понял, что хочет делать нечто большее – помогать детям с особенностями. Сейчас у него четыре группы – 25 детей в возрасте от 9 до 15 лет с поражением опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями. Возможность два раза в неделю бесплатно заниматься плаванием особенным детям подарили Межрегиональная общественная организация инвалидов «Дети-ангелы», Управление физической культуры и спорта и спортивный комплекс «СИБУР Арена НК».

– Работу тренера оплачивает фонд Михаила Сергачева «Сектор 98», а спорткомплекс бесплатно предоставляет бассейн, – поясняет Дмитрий Игоревич. – Мы начали заниматься в августе прошлого года, уже успели съездить на соревнования в Альметьевск и даже привезли награды. У многих детей уже есть свой «спортивный бэкграунд», и здесь на занятиях они чувствуют себя уверенно, в своей среде.

Два раза в месяц бассейн бесплатно посещают воспитанники детского дома. Также выделено время для многодетных семей, участников и ветеранов СВО и их семей.

Продолжение следует

В прошлом году спорткомплекс стал лауреатом премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая многофункциональная спортивная арена». Директор «СИБУР Арены» Иван Усачев признается: такого успеха не ожидал даже он сам.

– Загрузка залов сегодня 80-90 процентов. Зал гимнастики, бассейн, универсальный зал работают практически на пределе. В выходные у нас проходит по три-четыре мероприятия одновременно. Ждем, когда сойдет снег, и начнем загружать футбольное поле и легкоатлетический манеж. Совсем скоро примем соревнования по акватлону – спортсмены будут состязаться в плавании и беге. В апреле планируем провести семейный фестиваль ГТО», – рассказывает Иван Усачев.

Уже в марте пройдут соревнования по художественной гимнастике, фестиваль танцев, турнир по карате, «Школа баскетбола СИБУРа».

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»