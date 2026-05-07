news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 мая 2026 11:43

Сибиряка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге

Читайте нас в
Телеграм

Вынесен приговор 22-летнему жителю Новосибирска, мужчину признали виновным в совершении диверсии, госизмене, а также в публичных призывах к терроризму.

Судом установлено, что злоумышленник по заданию украинской террористической организации, запрещенной в РФ, поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Бердск - Искитим Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Приговором 2-го Восточного окружного военного суда подсудимому назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, передает ТАСС.

#госизмена #теракты в рф #терроризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров