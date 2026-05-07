Сибиряка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге

Вынесен приговор 22-летнему жителю Новосибирска, мужчину признали виновным в совершении диверсии, госизмене, а также в публичных призывах к терроризму.

Судом установлено, что злоумышленник по заданию украинской террористической организации, запрещенной в РФ, поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Бердск - Искитим Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Приговором 2-го Восточного окружного военного суда подсудимому назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, передает ТАСС.