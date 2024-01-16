Сибирские ученые создали установку для нейтрализации неприятных запахов от ферм

Специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН разработали и запатентовали технологию нейтрализации неприятных запахов промышленных животноводческих предприятий. Об этом пишет ТАСС.

Разработчиками стали сотрудники двух институтов — Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока и Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства.

«Мы выработали несколько новых принципов. Все новые решения защищены патентом, потому что ни один из них раньше не использовался в промышленности», — отметил старший научный сотрудник лаборатории болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН Сергей Леонов.

После испытаний ученые предложили испробовать технологию одной из птицефабрик под Новосибирском. В результате на этой площадке сейчас монтируется малая промышленная установка.

Леонов рассказал о принципе ее действия. В основе лежит использование озона как сильно окислительноактивного вещества — он расщепляет сложные химические соединения, которые и вызывают неприятный запах. Озон прогоняют через окислительный реактор установки для максимального процента взаимодействия с воздухом, который планируется обработать.

«В итоге запах должен остаться, как после грозы», — заключил Леонов.

По его словам, существующие в международной практике способы разрушения неприятного запаха объектов АПК чрезвычайно дорогие в эксплуатации, а существующие в нашей стране решения имеют низкий КПД.

Леонов отметил, что российские агрохолдинги заинтересовались разработкой и готовы участвовать в масштабировании установки для использования на крупных предприятиях.