На главную ТИ-Спорт 12 ноября 2025 13:15

«Сибирь» подписала полноценный контракт с Вячеславом Лещенко

Фото: hcsibir.ru

«Сибирь» подписала полноценный контракт с нападающим Вячеславом Лещенко. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба в своих социальных сетях.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2025\26. На пробном контракте Лещенко отыграл за «Сибирь» три матча, отметившись одной заброшенной шайбой.

В КХЛ в разные годы форвард выступал за «Атлант», «Спартак», «Ак Барс», ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», «Витязь», «Нефтехимик», «Салават Юлаев».

#хк сибирь #кхл #хоккей
