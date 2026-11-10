«Сибирь» подписала контракт с Эвандером Кейном

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Новосибирская «Сибирь» объявила о подписании однолетнего контракта с 35-летним канадским нападающим Эвандером Кейном. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Ранее им интересовался казанский «Ак Барс».

Кейн — один из самых опытных игроков, когда-либо приезжавших в КХЛ. За 16 сезонов в НХЛ он провёл 1001 матч в регулярных чемпионатах, выступая за «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». На его счету 339 заброшенных шайб и 309 результативных передач (648 очков). В плей-офф он сыграл 97 матчей и набрал 55 (32+23) очков. В составе «Эдмонтона» Кейн дважды доходил до финала Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах.

В КХЛ Кейн уже выступал в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. Тогда он провёл 12 матчей за минское «Динамо», набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-8» .

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов объяснил подписание тактическими задачами.

«Нашей омолодившейся команде сегодня не хватает буквально одного гола — в большинстве или овертайме. Мы ищем ярко выраженного лидера. Зная непростой характер Эвандера Кейна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведёт за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке», — цитирует Крутохвостова пресс-служба клуба .

Отметим, что у Кейна непростая репутация: в 2021 году он объявил о банкротстве с долгом 26,8 млн долларов, а его бывшая жена обвиняла хоккеиста в ставках на матчи НХЛ, однако лига не нашла доказательств. Также о нем отзывались как о конфликтном игроке в раздевалке.

«Сибирь» после 26 матчей набрала 22 очка и занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ.