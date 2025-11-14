«Сибирь» отправила Вячеслава Буцаева в отставку

Фото: hcsibir.ru

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» рассталась с главным тренером Вячеславом Буцаевым.

Специалист проработал в команде лишь шесть недель. За это время «Сибирь» под руководством 55-летнего специалиста потерпела двенадцать поражений подряд, а также одержала три победы в буллитах.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе.

В прошлом сезоне Буцаев также возглавил астанинский «Барыс» по ходу сезона, однако был снят с поста главного тренера уже через 23 дня. Он проработал с 25 сентября по 18 октября 2024 года. Вячеслав Буцаев был назначен главным тренером после отставки Дэвида Немировски, но в итоге расторг контракт по обоюдному согласию сторон.