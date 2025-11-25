news_header_top
«Сибирь» обменяет Владимира Ткачева в «Торпедо»

Фото: hcsibir.ru

«Сибирь» договорилась об обмене форварда Владимира Ткачева в «Торпедо» на нападающего Михаила Абрамова. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

24-летний Абрамов в текущем сезоне за нижегородский клуб сыграл 17 матчей, в которых забил пять шайб и сделал две результативные передачи, имея показатель полезности «-7».

32-летний Ткачёв за «Сибирь» в этом сезоне провёл 30 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач, имея показатель полезности «-10». Напомним, что Ткачёв присоединился к новосибирскому клубу в прошлом межсезонье. Он является воспитанником казанского «Ак Барса», в составе которого выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году.

«Сибирь» занимает последнее, одиннадцатое место в таблице Востока. «Торпедо» располагается на четвёртом месте таблицы Запада.

