Сибгатуллин: Выход предпринимателей на маркетплейсы — грамотное решение сейчас

С уходом крупных зарубежных брендов из России татарстанским предпринимателям выгодно выходить со своей продукцией на маркетплейсы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра экономики республики Рустем Сибгатуллин.

«Это грамотное решение сейчас. Достаточно посмотреть на динамику резкого роста рынка в электронном формате. Здесь „неограниченная полка товаров“, покупатели со всей страны, а также расходы у предпринимателя гораздо ниже. Как известно, попасть на маркетплейсы гораздо легче, чем на физическую полку», — пояснил он.

Покупателям и продавцам также гораздо легче взаимодействовать по схеме B2C, когда предприятие ведет продажу товаров, предназначенных непосредственно для конечного потребителя.

Уход зарубежных компаний с российского рынка связан с ужесточением санкций из-за спецоперации на Украине. 24 февраля о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.