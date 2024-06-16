Си заявил, что США пытались подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил Соединенные Штаты в попытке подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Си сказал, что США пытались обманом заставить Пекин атаковать Тайбэй, но власти Китая «не клюнули на наживку». Еще один источник заметил, что лидер КНР направил аналогичные предупреждения и китайским должностным лицам.

Некоторые отставные китайские военные и чиновники высказывали схожие мнения. В частности, в январе этого года бывший посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заметил, что его страна «не попадется в ловушку, которую для нее кто-то может приготовить», намекая на Штаты.

Однако сам Си впервые предъявил соответствующие претензии США. Помимо прочего, в разговоре с фон дер Ляйен он будто бы выразил опасения, что американо-китайский конфликт разрушит достижения КНР и не даст добиться заявленной цели — «великого возрождения» к 2049 году.

Комментируя эту информацию, американский китаист из Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт отметил, что если Си Цзиньпин действительно верит в стремление Штатов начать противостояние с Китаем из-за Тайваня, то вокруг китайского лидера мог возникнуть «информационный вакуум», и что это вызывает беспокойство.

Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен провели переговоры 6 апреля 2023 года в Доме народных собраний в Пекине. Председатель Еврокомиссии тогда подтвердила приверженность Европейского Союза принципу «одного Китая».

Китайская Народная Республика считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. У Соединенных Штатов нет дипломатических отношений с существующей на Тайване Китайской Республикой, но принятый в 1979 году закон позволяет американским властям поставлять оружие на остров.