Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину по поводу крушения самолета в Татарстане

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу падения самолета L-410 в Татарстане и гибели 16 пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Потрясен известием о катастрофе в Республике Татарстан, которая привела к большим людским потерям. С почтением направляю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и выражаю искреннее сочувствие семьям погибших, а также раненым», – приводит телеканал слова Цзиньпина.

10 октября в Мензелинском районе Республики Татарстан в 09:10 самолет L-410, на борту которого находилось 2 пилота и 20 парашютистов, совершил жесткую посадку. В результате 16 человек погибли, еще 6 пострадали.

Президент РТ Рустам Минниханов сообщил о том, что до крушения воздушного судна пилоты доложили об отказе одного двигателя и попросили разрешения на посадку. Сегодня в Татарстане объявлен день траура.