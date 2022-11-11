Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20

Председатель Китая Си Цзиньпин проведет встречи с американским и французскими лидерами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном во время своей поездки на Бали для участия в саммите G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

«В ходе саммита Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с президентом Франции Макроном, президентом США Байденом, президентом Сенегала Саллом и президентом Аргентины Фернандесом», – рассказали в китайском МИД.

Саммит Группы двадцати пройдет с 14 по 17 ноября на острове Бали. Ранее агентство Bloomberg писало, что Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие во встрече, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.