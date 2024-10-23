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Экономика 23 октября 2024 14:16

Си Цзиньпин призвал продвигать зеленую повестку в БРИКС

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Си Цзиньпин призвал продвигать зеленую повестку в БРИКС
Си Цзиньпин
Фото: © Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Продвижение зеленой повестки БРИКС – это одна из задач для реализации устойчивого развития. Об этом на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«В глобальную тенденцию зеленой и низкоуглеродной трансформации должны активно интегрироваться все страны-участницы БРИКС», – считает глава КНР.

Он добавил, что китайская сторона готова развивать сотрудничество с государствами-членами БРИКС в таких областях, как зеленая индустрия, экологически чистая энергия и освоение зеленым способом минеральных ресурсов с целью озеленения индустриальной цепочки и улучшения качества нашего развития.

#Си Цзиньпин #саммит БРИКС
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