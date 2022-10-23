Си Цзиньпин в третий раз стал генсеком Компартии Китая

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, следует из решения ЦК, распространенного агентством Синьхуа.

Основные измения коснулись состава политбюро и постоянного комитета политбюро, вместе с Си Цзиньпином они будут решать самые приоритетные для Китая вопросы в течение ближайших пяти лет.

В СМИ активно муссировался вопрос о том, что бывший генеральный секретарь Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия 20-го съезда. Однако позже стало известно, что 79-летний политик просто плохо себя почувствовал, и ему даже потребовалась помощь, чтобы выйти из президиума.