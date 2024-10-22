Си Цзиньпин в Казани: Отношения Китая и России приобрели беспрецедентный характер

Фото: © Станислав Красильников, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

За последние десять лет отношения Китая и России приобрели беспрецедентный характер. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Казани.

«За прошедшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Мы вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами по принципу неконфронтации и ненаправленности против третих сторон», – сказал руководитель КНР.

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим и давним другом. «Рад по вашему приглашению приехать в Казань на 16-й саммит БРИКС. Это наша третья по счету встреча с начала этого года. Мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле», – обратился он к Президенту России.

Фото: © Станислав Красильников, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По его словам, Китай и Россия дорожат добрососедством и дружбой, придерживаются всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, страны постоянно укрепляют и расширяют многоплановое стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество во всех сферах.

«Тем самым придают мощный импульс национальному возрождению и модернизации, вносят большой вклад в дело благосостояния населения и защиту международной стратегии ПАСЕ», – подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин заметил, что сейчас мир переживает серьезные перемены и потрясения. «Но это не может изменить мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твёрдой взаимоподдержки, глубокой многовековой дружбы между нашими странами и чувства долга Китая и России как великих держав», – заверил он.

Председатель Китая также признался, что много узнал о Казани. «Четыреста лет назад великий чайный путь, который соединил наши страны, проходил через Казань. По нему китайский чай везли в Россию», – рассказал он.