Си Цзиньпин: Страны глобального юга должны объединять усилия во имя общей безопасности

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Путь глобального юга к возрождению легким не будет. Ведущие страны глобального юга обязаны объединять умы и усилия, отстаивать мир во имя общей безопасности. Об этом заявил сегодня Председатель Китая Си Цзиньпин в Казани на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Коллективный подъем стран глобального юга - яркая примета динамично меняющегося мира. Их совместное движение к модернизации знаменует собой знаковое событие в мировой истории и небывалое, великое начинание человечества. Однако, в силу суровых вызовов перед делом мира и развития, путь глобального юга к возрождению легким не будет. Мы, как ведущие страны глобального юга, обязаны объединять умы и усилия, смело взять на себя ответственность за формирование сообщества единой судьбы человечества, отстаивать мир во имя общей безопасности», - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что следует наращивать глобальное управление в сфере безопасности для комплексного урегулирования «горячих точек».

«Выдвинутая мной инициатива по глобальной безопасности встретила позитивный отклик и получила важную отдачу во многих сферах, включая обеспечение региональной стабильности», - подчеркнул Председатель Китая.