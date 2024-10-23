Продвижение культурно-гуманитарной повестки БРИКС необходимо для гармоничного сосуществования разных цивилизаций. Об этом на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Страны БРИКС объединяют глубокие истории и блестящие культуры. Следует активно поощрять инклюзивное сосуществование разных цивилизаций, постоянно углублять обмен мнениями и опытом по вопросам государственного управления, последовательно раскрывать потенциал сотрудничества БРИКС по образованию, спорту, искусству и так далее, чтобы вливать новую движущую силу в развитие БРИКС через цивилизационное взаимообогащение», – заявил китайский лидер.

Он добавил, что Пекин готов открывать новые горизонты высококачественного сотрудничества большого БРИКС со всеми партнерами во имя единой судьбы человечества.