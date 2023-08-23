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Си Цзиньпин призвал разработать новую общемировую концепцию безопасности
Человечество дошло до критического периода своего существования, по этой причине миру необходима новая концепция в области мировой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его обращение к участникам бизнес-форума саммита БРИКС министр коммерции Ван Вэньтао.
«Только придерживаясь новой концепции общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, мы сможем сойти с пути всеобщей безопасности», – приводит «Интерфакс» его слова.
Он также призвал «в срочном порядке» ликвидировать причины всех конфликтов, в том числе военных, а также найти решения, которые позволят установить мир во всем мире в долгосрочной перспективе.
Расширение военных союзов и сфер влияния отдельных государств вызывает только новые проблемы и приводит к тому, что безопасность во всех странах снижается, подчеркнул председатель КНР.
Напомним, сегодня в Йоханнесбурге (крупнейший город ЮАР) проходит второй, основной день саммита БРИКС. Россию на нем представляет глава МИДа Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите дистанционно.
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